Российские волейболистки проиграли сборной Бразилии в четвертьфинале олимпийского турнира
ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио.
ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио.
Встреча завершилась со счетом 3−1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22) в пользу бразильянок. В полуфинале они сыграют с командой Южной Кореи, победившей в среду сборную Турции (3−2). В другом матче полуфинала встретятся сербки и американки.
Сборная России вышла в
Финал женского турнира состоится 8 августа, в заключительный день Олимпиады в Токио. Женская сборная России по волейболу дважды становилась серебряным призером Игр (2000, 2004). На предыдущих Олимпийских играх победительницами стали китайские волейболистки.