Первый трансгендер в истории Игр завершил карьеру после неудачи в Токио

В разговоре с порталом RTE 43-летняя спортсменка отметила, что из-за возраста ей тяжело соревноваться на высоком уровне.

«Я уже не в том возрасте. Признаться, я не в том возрасте уже давно… Самое время задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни», — заявила новозеландка.