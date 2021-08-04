Первый трансгендер в истории Игр завершил карьеру после неудачи в Токио
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Первая
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Первая
В разговоре с порталом RTE 43-летняя спортсменка отметила, что
«Я уже не в том возрасте. Признаться, я не в том возрасте уже давно… Самое время задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни», — заявила новозеландка.
Напомним, что 2 августа Хаббард соревновалась на Олимпиаде-2020 в весовой категории свыше 87 кг. Она завершила свое выступление в Токио, не сумев выполнить ни одной успешной попытки в рывке.