«Это провокация? Я в такие совпадения не верю». Российские синхронистки и тренер — о новой накладке с музыкой на Олимпиаде

Олимпиада-2020. Синхронное плавание. Дуэты

1. Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко (Россия) — 195,9079

2. Хуан Сючень/Сунь Вэньян (Китай) — 192,4499

3. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина) — 189,4620.

Золото Ромашиной/Колесниченко действительно было особенным. Да, вы наверняка усмехнетесь — все его ожидали, чего вы раздуваете. Но лишиться костюмов за три недели до начала, долго согласовывать музыку, вернуться после родов (в случае Ромашиной) и пройти через все ограничения и карантины — это было жестко, тем более в 31 год.

Поэтому логично, что общение с прессой после триумфа было самым длительным для обеих Свет в их карьерах. В конце уже сама усталая Ромашина сказала: «Это рекордная пресс-конференция. Обычно мы двумя вопросами ограничиваемся — и пошли». Так это же прекрасно, Светлана. Значит, популярность и интерес!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSJsWVAMv6P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSJsWVAMv6P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSJsWVAMv6P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ответ молодым — если ты хорош, тебя заметят и возьмут в сборную

— Настроение отличное. Устали, еще допинг, еще размываться. Завтра уже тренировка группы, поэтому держим себя в руках, — начала Ромашина.

— На пьедестале пустили слезу. Какие эмоции были в этот момент?

— Долгий путь, выстраданный путь, я бы сказала — выстраданная медаль, как физически, так и эмоционально, морально. До последнего момента я вообще не верила, что эти Игры состоятся. Только когда уже приехали в Олимпийскую деревню, тогда уже поняли, что Игры открыты. Даже несмотря на то, что они открылись, мы читали новости о том, что их могут отменить, поэтому переживания, стресс и все это на фоне физических нагрузок, поэтому эта медаль далась нелегко. Очень хочется даже сейчас плакать гораздо больше, но пока еще не время. Можно сказать, это самая тяжелая золотая медаль из всех в моей карьере.

— Некоторые люди в Википедии заранее вам золото Токио подписали, до начала соревнований. Приятно?

Колесниченко: — Приятно, что за нас болеют, но порой обидно, когда заранее начинают вешать медали. Начинают думать, что они легко нам достаются, а это не так. Наверное, им можно ставки делать.

Ромашина: — Спасибо надо сказать тренерам, спортсмены уходят, тренеры остаются, они наши бессменные лидеры. И секрет российского синхронного плавания — это секрет тренеров. Обидно не только, когда вешают медали, но и когда заранее начинают считать призовые в той или иной стране за Олимпиаду. Это неприятно и крайне некрасивое поведение.

— Светлана, про то, не надоело ли вам выигрывать, вас спрашивают постоянно. А какое к вам отношение в сборной? Неужели более молодые девушки не хотят тоже порулить?

— Я к этому вопросу готова. Действительно, у нас большая скамейка запасных, много девчонок хотят попасть в команду. У меня один ответ на это — я пришла в 15 лет, я остаюсь самой юной спортсменкой и в том возрасте я выиграла чемпионат мира. Нет ничего невозможного. Если ты хорош, тебя заметят и возьмут. У каждого свое время. Я благодарна тренерам за возможность вернуться. Если бы они не сказали, да меня бы здесь не было. Как показывает практика, гораздо лучше выходить на такой старт с опытными спортсменами, которых уже знаешь.

Это — самый ценный подарок. Я ничего не жду. А самый дорогой — когда меня обнимет моя дочь.

Колесниченко: — Мы фанаты своего дела, и мы идем к своей цели, не преследуя мысли о призовых, деньгах. Даже не думаем об этом. Главное находится сейчас на наших шеях.

Подозрительно, что с музыкой что-то происходит уже второй раз

— Что произошло у вас в начале с музыкой?

Колесниченко: — Включилась музыка, выключилась, а потом диджей включил ее не с начала. Нам пришлось все равно делать. Он сказал, что это была его ошибка. Мы добрые люди, зла не держим. Но, конечно, немного странно, что второй раз на Олимпиаде это происходит. От нас такой энергетикой, видимо, бьет, что его выбивает из колеи. Бывает, один раз. Второй раз — уже подозрительно. Он сказал, что на группе все будет окей. Проверим. Она пошла с третьего аккорда, а не с первого. Мы два счета пропустили и после прыжка в воду подстроились.

— Светлана, поедете на следующие Игры?

Ромашина: — Конечно. Они через три года. (На пресс-конференции Светлана подзуживала китаянок и говорила им по-английски «Поехали в Париж!» — Прим. «СЭ»).

— Перед отъездом вы выступали в Кремле перед президентом Путиным. Где волнительнее — на Олимпиаде или в Кремле?

— Сегодня был мой не первый выход на Олимпийские игры. Было волнительно, но… я даже не знаю. Если задуматься — каково это, выступать впервые с пустыми трибунами? Я знаю, как это — выступать при публике. А вот у молодых — это точно отложится в памяти, наверное, больше такой Олимпиады не будет. Очень надеюсь. Но было понятно, что это не чемпионат России, не первенство бани. Выступать перед президентом… Очень волнительно. Ноги тряслись очень. Сравнивать не стану, это два разных направления. Это все приходит с опытом. Тут приходит с опытом — успокаивать, и в случае речей — это с годами можно научиться. Будем учиться.

— Вы не собираетесь в политику, как Мария Киселева? Госдуму или типа того?

— Нет, политическую карьеру делать я не собираюсь.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSJvMwZMqJh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSJvMwZMqJh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSJvMwZMqJh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Будем способствовать тому, чтобы этого диджея больше не назначали

Итоги Олимпиады также подвела тренер спортсменок Татьяна Данченко, которая жестко прошлась по итальянскому диджею, ставившему музыку:

— Весь год мы были в напряжении. Верили, что не зря работаем и Олимпиада будет. А тренировки у нас не бывают лайтовыми, 10 часов в день. На Олимпиаде и перед ней постоянные ПЦР, ковидные протоколы. Сплошное напряжение, самая большая психологическая нагрузка за все годы. Эти плевки в пробирку… Плюнули, пошли тренироваться. А у меня в голове часы «тик-так». Позвонят — не позвонят.

— Не звонили ни разу?

— Нет, что вы. Сегодня был последний липкий страх. Только в 2 часа я поняла, что все нормально. Представляете, в полшажочке от медали остановиться?

— Сегодня у каратистики Чернышевой коронавирус нашли.

— Ну она с самолета. Она не дошла еще до финала. А у нас было понятно, что девчонки все сделают, но так остановиться перед медалью было бы очень обидно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSJzlUpoUfq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSJzlUpoUfq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSJzlUpoUfq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Объясните, что происходит на этой Олимпиаде с музыкой. Вы говорили с этим диджеем?

— Он вообще боялся ко мне подходить. Ему девчонки сказали: «Увидишь нашего тренера — беги!» А что мы можем сделать? Запасных диджеев здесь нет. Понятно, что вряд ли у него еще какой-то крупный старт будет. В Афинах он на диски валил, мол, у нас паленые, у всех нормальные. Потом перепутывал треки. Но прошлые его косяки подзатерлись, потому что случались не на Олимпиаде. А здесь он так волновался, что забыл курсор передвинуть. Ну просто! Материться хочется. А сейчас, наверное, у него палец заклинило. Сегодня он признал вину. Хорошо, что девчонки не дрогнули, подстроились. Была бы молодая пара — все могло бы непредсказуемо закончиться.

— Вы верите, что это провокация?

— Вообще я в такие совпадения не верю. Но зная, с какой симпатией и теплотой он к нам относится, — видимо, его клинит. У нас есть российский диджей. Но решает, кого назначить, техком. Наше руководство будет способствовать тому, чтобы его больше не назначили.