Гамова назвала неудачным выступление женской сборной России по волейболу на Олимпиаде
ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Российские волейболистки неудачно провели Олимпийские игры, вылетев в первом раунде
ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Российские волейболистки неудачно провели Олимпийские игры, вылетев в первом раунде
В среду российские волейболистки в четвертьфинале уступили сборной Бразилии со счетом 1−3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25).
«Это, безусловно, неудача. Мы ставим перед собой самые высокие задачи, но опять вылетаем в четвертьфинале. Бразильянки показали свою игру, у нас же были проблемы с приемом. У них выделялась Габи, они были более успешны в атаке», — сказала Гамова.
«У нас за этот год появились хорошие молодые игроки, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее», — добавила она.
Сборная России вышла в
Финал женского турнира состоится 8 августа, в заключительный день Олимпиады в Токио. Женская сборная России по волейболу дважды становилась серебряным призером Игр (2000, 2004). На предыдущих Олимпийских играх победительницами стали китайские волейболистки.