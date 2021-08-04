Гамова назвала неудачным выступление женской сборной России по волейболу на Олимпиаде

В среду российские волейболистки в четвертьфинале уступили сборной Бразилии со счетом 1−3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25).

«Это, безусловно, неудача. Мы ставим перед собой самые высокие задачи, но опять вылетаем в четвертьфинале. Бразильянки показали свою игру, у нас же были проблемы с приемом. У них выделялась Габи, они были более успешны в атаке», — сказала Гамова.

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«У нас за этот год появились хорошие молодые игроки, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее», — добавила она.

Сборная России вышла в плей-офф, заняв четвертое место в группе B. Россиянки на предварительном этапе одержали три победы и потерпели два поражения.