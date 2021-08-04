«Просто нам всем нужно больше работать». Бузато — о вылете с Олимпиады
Главный тренер женской сборной России после поражения от Бразилии подвел итоги турнира.
Главный тренер женской сборной России после поражения от Бразилии подвел итоги турнира.
Сборная России проиграла Бразилии (1:3) в четвертьфинале Олимпийских игр — и покидает олимпийский турнир.
— Заканчивать турнир уже сейчас — очень обидно, — сказал Серджио Бузато. — Начали мы очень здорово. Команда была хорошо готова и физически, и тактически. А потом Зе Роберто поменял диагональ. И в
— Можно сказать, что нам не хватило глубины состава? Никто из выходящих на замену в Токио не усиливал.
— Здесь были лучшие игроки России. Мы пробовали менять. И все хотели показать себя… Но нам всем нужно больше работать.
Вот первый сет. Они сделали нам пять скидок! Игра с Бразилией — это всегда очень хорошая школа. Мы пытались работать с их блоком, но результат — 1:3.
— Это объективно?
— Думаю, объективно. Но вместе с тем объективно и то, что мы хотели выиграть Олимпиаду. И Корея хочет. Вот объективно они обыграли Турцию? Сами ответьте. Но они в полуфинале. У нас тоже были хорошие шансы выиграть у турчанок.
— Чего не хватило?
— Каждый день — отдельная история со множеством нюансом. Вот здесь у нас все игры были рано утром, а у Бразилии — вечером. И сегодня игра — вечером. Вы можете сказать, что это не важно, но при 22:22 неважных моментов не бывает.
У нас был экзамен с Бразилией. Которая последние пять лет всегда на подиумах и в финалах. Мы — не готовы. Я не готов. Кто знает, может быть, если бы выиграли
тай-брейку Турции, потом выиграли бы эту Олимпиаду. Но мы оказались не готовы к той победе. Технически и психологически.
— Где место России в мировой волейбольной иерархии сейчас?
— Моя задача — повышать его. Перед стартом вряд ли мы могли записывать себе победы против Китая и США. Но это — Олимпиада. Здесь нужно играть сердцем.
— Какие перспективы видите у женского российского волейбола?
— Федоровцева — звезда. Для нее эта Олимпиада — очень большой опыт. И она отыграла здесь с первой и до последней минуты. Есть Смирнова, Лазарева, Полина Матвеева. Хорошие девочки в сборных до 17 и до 19 лет. И мы должны работать над их плавной подводкой к основной команде.
Вся сборная — пирамида. Когда внизу есть хорошее основание, возможен пик результатов наверху. Но если пирамида наоборот — все будет очень проблематично.
— Себе как тренеру какую оценку ставите?
— Не знаю. Пока сложно сказать. Может быть, уже в Москве, на
— Вы остаетесь в сборной?
— Это решать федерации. Я бы хотел, но уже не от меня все зависит.