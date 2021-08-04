Коронавирус побил олимпийский рекорд

На Олимпийских играх в Токио наряду с медальным зачетом ведется еще один — связанный с пандемией COVID-19. Число заразившихся участников, несмотря на ежедневное тестирование и прочие меры безопасности, продолжает неуклонно расти и перевалило уже за три сотни. На данный момент наибольшее количество инфицированных выявлено в сборной Греции по синхронному плаванию, которую оргкомитет токийской Олимпиады вынужден был признать «очагом заражения». Кроме того, положительным оказался результат теста каратистки Анны Чернышевой. Она была единственной представительницей России в этом виде и претендовала на медаль.

Чем меньше дней остается до завершения Олимпийских игр в Токио, тем больше становится число выявленных на ней случаев заражения COVID-19. Их общее количество, по сообщению оргкомитета, достигло уже 322. Из них 29 — самый высокий за время Олимпиады суточный показатель — были выявлены в среду.

Новым очагом заражения стала греческая сборная по синхронному плаванию. В ней, утверждает японское агентство Kyodo, коронавирус был обнаружен по меньшей мере у 5 человек из 12. Все члены команды, в том числе квалифицировавшийся в финал произвольной программы дуэт Евангелия Платаниоти и Евангелия Папазоглу, были вынуждены незамедлительно покинуть Олимпийскую деревню. Греческие синхронистки не примут участия и в групповых соревнованиях: по правилам они должны будут выдержать шестидневный карантин, а отборочный турнир состоится менее чем через двое суток.

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Не обошел коронавирусный удар стороной и российскую сборную. Тест 19-летней каратистки Анны Чернышевой накануне соревнований, которые должны пройти уже в четверг, дал положительный результат. При этом, отметила Чернышева, чувствовала она себя нормально. Для спортсменки токийская Олимпиада была, по всей видимости, единственной возможностью взять олимпийскую медаль. Дело в том, что турнир по карате впервые вошел в олимпийскую программу и на парижских Играх 2024 года его уже не будет. А сейчас Анна Чернышева располагала всеми шансами на награду: на предолимпийском чемпионате Европы, проходившем в хорватском Порече, она в своей весовой категории — до 55 кг — победила.

Не исключено, что ситуация для российской команды может ухудшиться.

Чернышева, как выяснилось, в Токио летела одним рейсом с представительницами сборных по художественной гимнастике и вольной борьбе, а в обоих этих видах россияне будут претендовать на золотые медали.

Гимнастки-«художницы» Дина и Арина Аверины, которые до этого выигрывали турнир за турниром, и вовсе рассматриваются в качестве главных фавориток Олимпиады. Однако на данный момент, заявил Олимпийский комитет России, среди летевших вместе с Анной Чернышевой атлетов случаев заражения коронавирусом не выявлено.

До этого российская команда лишилась еще одного претендента на медаль: чемпион Европы этого года на дистанции 400 м комплексом пловец Илья Бородин сдал перед вылетом положительный тест и в Токио не попал. От 18-летнего спортсмена на Олимпиаде, где он должен был выступать на дистанциях 200 м и 400 м, также ожидали прорыва.

В Токио между тем по-прежнему сохраняется режим чрезвычайного положения. В минувшую субботу в столице был зафиксирован рекордный показатель по числу заражений — 4058 случаев. Международный олимпийский комитет (МОК) связь между ухудшением коронавирусной ситуации в Японии и проведением Олимпийских игр отрицает. «Насколько мне известно, нет ни одного случая передачи инфекции от атлетов или представителей олимпийского движения населению», — цитирует представителя МОК Марка Адамса Business Standard.