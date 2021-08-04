Таймазова и Башаев принесли извинения за нарушение кодекса дзюдоиста на Олимпиаде в Токио

«Прошу вас простить меня за недопустимые слова, которые я сказала на Олимпиаде в Токио в адрес арбитров, судивших полуфинальную встречу с моим участием. После тяжелейшего полуфинала я лишилась возможности бороться за золотую медаль, на которую я очень рассчитывала. Я дала волю чувствам, позволила себе слабость, допустив совершенно некорректные высказывания о судьях. Сегодня, когда эмоции утихли, я поняла свою ошибку и вижу, что никакой предвзятости по отношению ко мне в поединке с Араи со стороны судей не было и не могло быть», — говорится в сообщении Таймазовой.