Огненные полуфиналы в волейболе и водном поло, олимпийский дебют Ласицкене. Чего ждать на Олимпиаде 5 августа
Обзор главных событий 5 августа, 13-го дня Олимпийских игр в Токио.
Обзор главных событий 5 августа, 13-го дня Олимпийских игр в Токио.
В четверг на аренах токийской Олимпиады разыграют рекордные для нынешнего турнира 27 комплектов наград. Мы ждем пополнения российских запасов на борцовском ковре, боксерском ринге, велотреке. Также минимум серебряные медали могут гарантировать себе наши спортсмены сразу в трех игровых видах спорта. Подробнее — в обзоре «СЭ».
Главным событием всего соревновательного дня для наших болельщиков в четверг станет полуфинал мужского волейбольного турнира с максимально громкой вывеской — россияне против сборной Бразилии. Две сильнейшие команды в мире последнего десятилетия, олимпийские чемпионы Лондона и Рио — в общем, в представлении эта пара явно не нуждается.
То, что на групповом этапе россияне уверенно выиграли у Бразилии в трех партиях, никого не должно вводить в заблуждение. Повторный матч будет совсем другим и куда ближе по накалу к знаменитому лондонскому финалу. Обе команды размялись в четвертьфинале на соперниках ниже себя классом и теперь готовы к битве. Не пропустите! В другом полуфинале сойдутся Франция и Италия.
Только в среду свой четвертьфинальный матч сыграли действующие чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, как уже на следующий день им предстоит полуфинал. В соперниках у них очень необычный дуэт. Шериф Юнуссе Самба родом из Сенегала, а его напарник Ахмед Тижан Жанко из соседней Гамбии, но теперь оба они выступают под флагом Катара. Ребята выглядят очень мощно и пока отдали на турнире всего одну партию. Пожелаем россиянам удвоить эту цифру.
На групповой стадии матч против главных фаворитов женского ватерпольного турнира из США у нашей сборной не сложился — поражение с крупным счетом 5:18. Не слишком близки к успеху девушки были и в трех товарищеских матчах с американками, сыгранными на совместном сборе перед Олимпиадой. Но теперь, когда медали так близки, расслабляться и сдаваться не время. Тем более что те же США уже проигрывали в Токио венгеркам.
Поэтому будем переживать за команду Александра Гайдукова, которая выйдет в бассейн и попытается сделать почти невозможное. А чуть позже во втором полуфинале встретятся Венгрия и Испания. И определится, кто станет соперником россиянок в последнем матче турнира, какие бы медали ни стояли там на кону.
Турнир по плаванию на открытой воде, в отличие от «классики», максимально скоротечен — два дня, два заплыва. Вслед за женщинами на дистанцию 10 километров выйдут мужчины. Компания из 26 человек очень представительная, одних чемпионов мира разных лет здесь едва ли не десяток — немцы Роб Муффельс и Флориан Веллброк, француз
И в такой обстановке предстоит побороться за медаль россиянину Кириллу Абросимову. Пожелаем ему огромной удачи и легкой воды. Как и девушкам накануне,
Почти завершены и соревнования по прыжкам в воду — предпоследний комплект разыграют девушки на 10-метровой вышке. По итогам первой сессии, к сожалению, не пробилась дальше наша чемпионка Европы Анна Конаныхина. А вот более опытная Юлия Тимошинина стала в квалификации восьмой и готова биться дальше. В финал из второй стадии турнира выйдут 12 сильнейших.
Выступления россиян в борьбе пока не впечатляют, но в четверг мы можем увидеть первую победу в Токио нашего вольника. В финал веса до 57 кг вышел двукратный чемпион мира Заур Угуев. За золото он поборется с призером ЧМ-2019 и двукратным чемпионом Азии Рави Кумаром Дахией из Индии. В категории до 86 кг Артур Найфонов, уступивший в полуфинале, сразится за бронзу с победителем схватки между Джавраилом Шапиевым из Узбекистана и швейцарцем Штефаном Райхсмутом. У женщин в весе до 57 кг Валерия Коблова участвует в борьбе за бронзу. Для этого ей сначала надо победить Аншу Малик из Индии, а в случае успеха — Эвелину Николову из Болгарии.
Еще один двукратный чемпион мира выйдет на ковер в четверг — Заурбек Сидаков в весе до 74 кг. Его первым оппонентом станет 37-летний Аугушту Медана, представляющий
А еще у нас может появиться первое олимпийское золото в боксе на этой Олимпиаде — в весе до 57 кг биться за золото выйдет Альберт Батыргазиев. Его оппонентом станет американец Дюк Рэган. Между прочим, оба этих боксера уже дебютировали на профессиональном ринге и на двоих одержали семь побед. Поэтому наверняка это не последняя их встреча в титульных боях. Батыргазиеву нужно сразу выходить вперед.
Кроме того, в четверг свой полуфинал проведет средневес Глеб Бакши. Соперничать с чемпионом мира будет бразилец Эбер Консейсау Соуза, который на том же ЧМ-2019 взял бронзу. Бой предстоит нелегкий, но победить Бакши вполне по силам.
В легкой атлетике в четверг самый насыщенный для россиян день — пройдут восемь медальных стартов, и в трех из них будут задействованы наши спортсмены. Прежде всего это чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова, которая точно входит в число соискательниц золота. В квалификации она не потратила много сил, с первой попытки взяв необходимые 4,55 м. И теперь готова выплеснуть все сэкономленное в решающих попытках. Смотрим и болеем!
Илья Шкуренев продолжает выступления в десятиборье, где после первой половины турнира идет 11-м, а лидирует канадец Дэмиан Уорнер. В соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км выступит серебряный призер чемпионата мира Василий Мизинов. Кстати, напомним, что
Но центральное для российских болельщиков событие первой половины дня произойдет
На велотреке за вторую медаль этих Игр продолжит бороться Дарья Шмелева, накануне прошедшая в четвертьфинал в кейрине — самой японской дисциплине в своем виде спорта. В ней участники на протяжении трех кругов едут за мотоциклом, который задает скорость, постоянно ее наращивая, а потом уже без него — еще три. Чтобы пройти в полуфинал, нужно быть в своем заезде не ниже четвертого места. Кроме того, пройдут еще две стадии турнира в мужском личном спринте, где до 1/8 финала добрался лидер российской сборной Денис Дмитриев.
В гребле на байдарках и каноэ продолжаются соревнования в четырех дисциплинах, россияне будут сражаться за награды в трех. На 200 м в
Также начинаются соревнования в современном пятиборье — на четверг запланированы предварительные турниры по фехтованию у мужчин и женщин. Нашу команду здесь представляют Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова.