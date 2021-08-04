Огненные полуфиналы в волейболе и водном поло, олимпийский дебют Ласицкене. Чего ждать на Олимпиаде 5 августа

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
22
16
2США
25
31
23
6Россия
14
21
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Мужчины. Финал
Андре де Грасс
Кеннет Беднарек
Ноа Лайлз
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Финал
Айсулу Тыныбекова
Юкаку Каваи
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любовь Овчарова
Тайбе Мустафа Юсейн
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Мужчины. Финал
Эммануэль Кипкуруи Корир
Фергюсон Черуйот Ротич
Патрик Добек
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анастасия Григорьева
Ирина Коляденко
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Финал
Виктор Лоринц
Жан Беленюк
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Зураби Датунашвили
Иван Хуклек
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Войцех Новицки
Эйвинд Хенриксен
Павел Файдек
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Денис Кудла
Мохамед Метвалли
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 109 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лаша Талахадзе
Али Давуди
Ман Асаад
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Перут Чемутай
Кортни Фрерихс
Хивин Кийенг
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Финал
Мохаммедреза Гераи
Парвиз Насибов
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артем Сурков
Мохамед Эль-Сайед
Результаты
Синхронное плавание
Дуэты. Женщины. Произвольная программа (финал)
РОССИЯ
Китай
Украина
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Франк Штаблер
Рамаз Зоидзе
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Бен Мехер
Педер Фредриксон
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Мужчины. Финал
Италия
Дания
Австралия
Результаты
Парусный спорт
470. Женщины. Финал
Великобритания
Польша
Франция
Результаты
Бокс
до 81 кг. Мужчины. Финал
Бенджамин Уиттакер
Арлен Лопес
Результаты
Парусный спорт
470. Мужчины. Финал
Австралия
Швеция
Испания
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Женщины
5.08скороЖенщины. Командное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Женщины
5.08скороЖенщины. Командное первенство. Финал
Бокс. Мужчины
5.08скороМужчины. до 57 кг. Финал
Плавание. Мужчины
5.08скоро10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Гольф. Женщины
5.08скороЛичное первенство. Женщины. 2-й раунд
Легкая атлетика. Мужчины
5.08скороДесятиборье. Мужчины. 110 м с/б
Пляжный волейбол. Женщины. 1/2 финала
5.08скороАнук Верже-Депре / Йоана ХайдрихЭйприл Росс / Эликс Клинман
Легкая атлетика. Женщины
5.08скороВысота. Женщины. Квалификация
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
5.08скороБайдарка-одиночка, 200 м. Мужчины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
5.08скороСемиборье. Женщины. Длина
Легкая атлетика. Женщины
5.08скороСемиборье. Женщины. Диск
Прыжки в воду. Женщины
5.08скороВышка 10 м. Женщины. Полуфинал
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/2 финала
5.08скороАндерс Мол / Кристиан СорумМартин Плавиньш / Эдгар Токс
Легкая атлетика. Женщины
5.08скороЭстафета 4х100 м. Женщины. Предварительный раунд
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
5.08скороКаноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Полуфинал
Хоккей на траве. Мужчины. Матч за 3-е место
5.08скороГерманияИндия
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
5.08скороБайдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Полуфинал
Легкая атлетика. Мужчины
5.08скороДесятиборье. Мужчины. Диск
Легкая атлетика. Мужчины
5.08скороТройной прыжок. Мужчины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
5.08скороБайдарка-двойка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
21:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Огненные полуфиналы в волейболе и водном поло, олимпийский дебют Ласицкене. Чего ждать на Олимпиаде 5 августа

Обзор главных событий 5 августа, 13-го дня Олимпийских игр в Токио.

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В четверг на аренах токийской Олимпиады разыграют рекордные для нынешнего турнира 27 комплектов наград. Мы ждем пополнения российских запасов на борцовском ковре, боксерском ринге, велотреке. Также минимум серебряные медали могут гарантировать себе наши спортсмены сразу в трех игровых видах спорта. Подробнее — в обзоре «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

Битва дня

Главным событием всего соревновательного дня для наших болельщиков в четверг станет полуфинал мужского волейбольного турнира с максимально громкой вывеской — россияне против сборной Бразилии. Две сильнейшие команды в мире последнего десятилетия, олимпийские чемпионы Лондона и Рио — в общем, в представлении эта пара явно не нуждается.

То, что на групповом этапе россияне уверенно выиграли у Бразилии в трех партиях, никого не должно вводить в заблуждение. Повторный матч будет совсем другим и куда ближе по накалу к знаменитому лондонскому финалу. Обе команды размялись в четвертьфинале на соперниках ниже себя классом и теперь готовы к битве. Не пропустите! В другом полуфинале сойдутся Франция и Италия.

Мужская сборная России по волейболу | Источник: AFP 2021

Только в среду свой четвертьфинальный матч сыграли действующие чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, как уже на следующий день им предстоит полуфинал. В соперниках у них очень необычный дуэт. Шериф Юнуссе Самба родом из Сенегала, а его напарник Ахмед Тижан Жанко из соседней Гамбии, но теперь оба они выступают под флагом Катара. Ребята выглядят очень мощно и пока отдали на турнире всего одну партию. Пожелаем россиянам удвоить эту цифру.

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На групповой стадии матч против главных фаворитов женского ватерпольного турнира из США у нашей сборной не сложился — поражение с крупным счетом 5:18. Не слишком близки к успеху девушки были и в трех товарищеских матчах с американками, сыгранными на совместном сборе перед Олимпиадой. Но теперь, когда медали так близки, расслабляться и сдаваться не время. Тем более что те же США уже проигрывали в Токио венгеркам.

Поэтому будем переживать за команду Александра Гайдукова, которая выйдет в бассейн и попытается сделать почти невозможное. А чуть позже во втором полуфинале встретятся Венгрия и Испания. И определится, кто станет соперником россиянок в последнем матче турнира, какие бы медали ни стояли там на кону.

  • 7.00. Волейбол. Мужчины. Полуфинал. Бразилия — Команда ОКР
  • 9.30. Водное поло. Женщины. Полуфинал. Команда ОКР — США
  • 16.00. Пляжный волейбол. Мужчины. Полуфинал. Шериф/Ахмед (Катар) — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский.
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В хорошей компании

Турнир по плаванию на открытой воде, в отличие от «классики», максимально скоротечен — два дня, два заплыва. Вслед за женщинами на дистанцию 10 километров выйдут мужчины. Компания из 26 человек очень представительная, одних чемпионов мира разных лет здесь едва ли не десяток — немцы Роб Муффельс и Флориан Веллброк, француз Марк-Антуан Оливье, венгр Криштоф Рашовски, американец Джордан Вилимовски. А также сразу три олимпийских чемпиона — действующий обладатель титула голландец Ферри Вертман, его предшественник тунисец Усама Меллули и гость из бассейна итальянец Грегорио Палтриньери.

И в такой обстановке предстоит побороться за медаль россиянину Кириллу Абросимову. Пожелаем ему огромной удачи и легкой воды. Как и девушкам накануне, мужчинам-марафонцам предстоит стартовать совсем ранним утром по японскому времени.

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Почти завершены и соревнования по прыжкам в воду — предпоследний комплект разыграют девушки на 10-метровой вышке. По итогам первой сессии, к сожалению, не пробилась дальше наша чемпионка Европы Анна Конаныхина. А вот более опытная Юлия Тимошинина стала в квалификации восьмой и готова биться дальше. В финал из второй стадии турнира выйдут 12 сильнейших.

  • 0.30. Плавание на открытой воде. Мужчины. 10 км
  • 4.00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка, 10 м. Полуфинал
  • 9.00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка, 10 м. Финал.
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Нужно больше золота

Выступления россиян в борьбе пока не впечатляют, но в четверг мы можем увидеть первую победу в Токио нашего вольника. В финал веса до 57 кг вышел двукратный чемпион мира Заур Угуев. За золото он поборется с призером ЧМ-2019 и двукратным чемпионом Азии Рави Кумаром Дахией из Индии. В категории до 86 кг Артур Найфонов, уступивший в полуфинале, сразится за бронзу с победителем схватки между Джавраилом Шапиевым из Узбекистана и швейцарцем Штефаном Райхсмутом. У женщин в весе до 57 кг Валерия Коблова участвует в борьбе за бронзу. Для этого ей сначала надо победить Аншу Малик из Индии, а в случае успеха — Эвелину Николову из Болгарии.

Еще один двукратный чемпион мира выйдет на ковер в четверг — Заурбек Сидаков в весе до 74 кг. Его первым оппонентом станет 37-летний Аугушту Медана, представляющий Гвинею-Бисау. Между прочим, шестикратный чемпион Африки. Также предварительные стадии пройдут в супертяжелой категории, где российскую команду представляет Сергей Козырев — 18-летний чемпион юношеской Олимпиады-2018 и восходящая звезда российской борьбы. Ему предстоит начать схваткой с дважды призером чемпионатов мира китайцем Деном Чживэем. У женщин в категории до 53 кг выступления начнет двукратная чемпионка Европы Ольга Хорошавцева. И в соперницы ей досталась очень сильная американка Джакарра Уинчестер.

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А еще у нас может появиться первое олимпийское золото в боксе на этой Олимпиаде — в весе до 57 кг биться за золото выйдет Альберт Батыргазиев. Его оппонентом станет американец Дюк Рэган. Между прочим, оба этих боксера уже дебютировали на профессиональном ринге и на двоих одержали семь побед. Поэтому наверняка это не последняя их встреча в титульных боях. Батыргазиеву нужно сразу выходить вперед.

Кроме того, в четверг свой полуфинал проведет средневес Глеб Бакши. Соперничать с чемпионом мира будет бразилец Эбер Консейсау Соуза, который на том же ЧМ-2019 взял бронзу. Бой предстоит нелегкий, но победить Бакши вполне по силам.

  • 5.00. Вольная борьба. Женская борьба
  • 9.18. Бокс. Мужчины. Весовая категория до 75 кг. Полуфинал. Эбер Консейсау Соуза (Бразилия) — Глеб Бакши
  • 9.35. Бокс. Мужчины. Весовая категория до 57 кг. Финал. Дюк Рэган (США) — Альберт Батыргазиев.
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Просто Мария и просто Анжелика

В легкой атлетике в четверг самый насыщенный для россиян день — пройдут восемь медальных стартов, и в трех из них будут задействованы наши спортсмены. Прежде всего это чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова, которая точно входит в число соискательниц золота. В квалификации она не потратила много сил, с первой попытки взяв необходимые 4,55 м. И теперь готова выплеснуть все сэкономленное в решающих попытках. Смотрим и болеем!

Илья Шкуренев продолжает выступления в десятиборье, где после первой половины турнира идет 11-м, а лидирует канадец Дэмиан Уорнер. В соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км выступит серебряный призер чемпионата мира Василий Мизинов. Кстати, напомним, что из-за токийской жары старты ходоков запланированы гораздо севернее, в Саппоро.

Но центральное для российских болельщиков событие первой половины дня произойдет все-таки в Токио. В квалификации женских прыжков в высоту мы увидим Марию Ласицкене. Россиянка доминировала в секторе на протяжении почти шести лет, но нынешний сезон у нее смазан из-за проблем со здоровьем. Если год назад она была бы безоговорочным фаворитом, то сейчас всего лишь одна из претенденток. Поддержим Ласицкене и будем надеяться, что она попадет на пьедестал. Для начала же нужно преодолеть 1,95 м, чтобы выйти в финал.

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На велотреке за вторую медаль этих Игр продолжит бороться Дарья Шмелева, накануне прошедшая в четвертьфинал в кейрине — самой японской дисциплине в своем виде спорта. В ней участники на протяжении трех кругов едут за мотоциклом, который задает скорость, постоянно ее наращивая, а потом уже без него — еще три. Чтобы пройти в полуфинал, нужно быть в своем заезде не ниже четвертого места. Кроме того, пройдут еще две стадии турнира в мужском личном спринте, где до 1/8 финала добрался лидер российской сборной Денис Дмитриев.

В гребле на байдарках и каноэ продолжаются соревнования в четырех дисциплинах, россияне будут сражаться за награды в трех. На 200 м в байдарке-одиночке в полуфинал пробился Евгений Луканцов, на такой же дистанции в каноэ-одиночке у женщин за место в финале поспорят Олеся Ромасенко и Ирина Андреева, а в заездах женских байдарок-одиночек на 500 м — Светлана Черниговская.

Также начинаются соревнования в современном пятиборье — на четверг запланированы предварительные турниры по фехтованию у мужчин и женщин. Нашу команду здесь представляют Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова.

  • 3.00. Легкая атлетика. Мужчины. Десятиборье
  • 3.10. Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Квалификация
  • 3.30. Гребля на байдарках и каноэ. Полуфиналы и финалы
  • 7.00. Современное пятиборье. Женщины. Предварительные соревнования
  • 9.48. Велоспорт — трек. Мужчины. Индивидуальный спринт
  • 10.06. Велоспорт — трек. Женщины. Кейрин
  • 10.30. Современное пятиборье. Мужчины. Предварительные соревнования
  • 10.30. Легкая атлетика. Мужчины. Спортивная ходьба, 20 км
  • 13.00. Легкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Финал
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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
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XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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