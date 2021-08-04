Огненные полуфиналы в волейболе и водном поло, олимпийский дебют Ласицкене. Чего ждать на Олимпиаде 5 августа

В четверг на аренах токийской Олимпиады разыграют рекордные для нынешнего турнира 27 комплектов наград. Мы ждем пополнения российских запасов на борцовском ковре, боксерском ринге, велотреке. Также минимум серебряные медали могут гарантировать себе наши спортсмены сразу в трех игровых видах спорта. Подробнее — в обзоре «СЭ».

Битва дня

Главным событием всего соревновательного дня для наших болельщиков в четверг станет полуфинал мужского волейбольного турнира с максимально громкой вывеской — россияне против сборной Бразилии. Две сильнейшие команды в мире последнего десятилетия, олимпийские чемпионы Лондона и Рио — в общем, в представлении эта пара явно не нуждается.

То, что на групповом этапе россияне уверенно выиграли у Бразилии в трех партиях, никого не должно вводить в заблуждение. Повторный матч будет совсем другим и куда ближе по накалу к знаменитому лондонскому финалу. Обе команды размялись в четвертьфинале на соперниках ниже себя классом и теперь готовы к битве. Не пропустите! В другом полуфинале сойдутся Франция и Италия.

Мужская сборная России по волейболу | Источник: AFP 2021

Только в среду свой четвертьфинальный матч сыграли действующие чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, как уже на следующий день им предстоит полуфинал. В соперниках у них очень необычный дуэт. Шериф Юнуссе Самба родом из Сенегала, а его напарник Ахмед Тижан Жанко из соседней Гамбии, но теперь оба они выступают под флагом Катара. Ребята выглядят очень мощно и пока отдали на турнире всего одну партию. Пожелаем россиянам удвоить эту цифру.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSJzqhwshEH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSJzqhwshEH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSJzqhwshEH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На групповой стадии матч против главных фаворитов женского ватерпольного турнира из США у нашей сборной не сложился — поражение с крупным счетом 5:18. Не слишком близки к успеху девушки были и в трех товарищеских матчах с американками, сыгранными на совместном сборе перед Олимпиадой. Но теперь, когда медали так близки, расслабляться и сдаваться не время. Тем более что те же США уже проигрывали в Токио венгеркам.

Поэтому будем переживать за команду Александра Гайдукова, которая выйдет в бассейн и попытается сделать почти невозможное. А чуть позже во втором полуфинале встретятся Венгрия и Испания. И определится, кто станет соперником россиянок в последнем матче турнира, какие бы медали ни стояли там на кону.

7.00. Волейбол. Мужчины. Полуфинал. Бразилия — Команда ОКР

9.30. Водное поло. Женщины. Полуфинал. Команда ОКР — США

16.00. Пляжный волейбол. Мужчины. Полуфинал. Шериф/Ахмед (Катар) — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский.

В хорошей компании

Турнир по плаванию на открытой воде, в отличие от «классики», максимально скоротечен — два дня, два заплыва. Вслед за женщинами на дистанцию 10 километров выйдут мужчины. Компания из 26 человек очень представительная, одних чемпионов мира разных лет здесь едва ли не десяток — немцы Роб Муффельс и Флориан Веллброк, француз Марк-Антуан Оливье, венгр Криштоф Рашовски, американец Джордан Вилимовски. А также сразу три олимпийских чемпиона — действующий обладатель титула голландец Ферри Вертман, его предшественник тунисец Усама Меллули и гость из бассейна итальянец Грегорио Палтриньери.

И в такой обстановке предстоит побороться за медаль россиянину Кириллу Абросимову. Пожелаем ему огромной удачи и легкой воды. Как и девушкам накануне, мужчинам-марафонцам предстоит стартовать совсем ранним утром по японскому времени.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQ_rkW4FhyG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQ_rkW4FhyG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQ_rkW4FhyG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kirill Abrosimov (@kirill.abrosimov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Почти завершены и соревнования по прыжкам в воду — предпоследний комплект разыграют девушки на 10-метровой вышке. По итогам первой сессии, к сожалению, не пробилась дальше наша чемпионка Европы Анна Конаныхина. А вот более опытная Юлия Тимошинина стала в квалификации восьмой и готова биться дальше. В финал из второй стадии турнира выйдут 12 сильнейших.

0.30. Плавание на открытой воде. Мужчины. 10 км

4.00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка, 10 м. Полуфинал

9.00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка, 10 м. Финал.

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Нужно больше золота

Выступления россиян в борьбе пока не впечатляют, но в четверг мы можем увидеть первую победу в Токио нашего вольника. В финал веса до 57 кг вышел двукратный чемпион мира Заур Угуев. За золото он поборется с призером ЧМ-2019 и двукратным чемпионом Азии Рави Кумаром Дахией из Индии. В категории до 86 кг Артур Найфонов, уступивший в полуфинале, сразится за бронзу с победителем схватки между Джавраилом Шапиевым из Узбекистана и швейцарцем Штефаном Райхсмутом. У женщин в весе до 57 кг Валерия Коблова участвует в борьбе за бронзу. Для этого ей сначала надо победить Аншу Малик из Индии, а в случае успеха — Эвелину Николову из Болгарии.

Еще один двукратный чемпион мира выйдет на ковер в четверг — Заурбек Сидаков в весе до 74 кг. Его первым оппонентом станет 37-летний Аугушту Медана, представляющий Гвинею-Бисау. Между прочим, шестикратный чемпион Африки. Также предварительные стадии пройдут в супертяжелой категории, где российскую команду представляет Сергей Козырев — 18-летний чемпион юношеской Олимпиады-2018 и восходящая звезда российской борьбы. Ему предстоит начать схваткой с дважды призером чемпионатов мира китайцем Деном Чживэем. У женщин в категории до 53 кг выступления начнет двукратная чемпионка Европы Ольга Хорошавцева. И в соперницы ей досталась очень сильная американка Джакарра Уинчестер.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRduRe4MN6N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRduRe4MN6N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRduRe4MN6N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Olga Khoroshavtseva (@khoroshayaolya)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А еще у нас может появиться первое олимпийское золото в боксе на этой Олимпиаде — в весе до 57 кг биться за золото выйдет Альберт Батыргазиев. Его оппонентом станет американец Дюк Рэган. Между прочим, оба этих боксера уже дебютировали на профессиональном ринге и на двоих одержали семь побед. Поэтому наверняка это не последняя их встреча в титульных боях. Батыргазиеву нужно сразу выходить вперед.

Кроме того, в четверг свой полуфинал проведет средневес Глеб Бакши. Соперничать с чемпионом мира будет бразилец Эбер Консейсау Соуза, который на том же ЧМ-2019 взял бронзу. Бой предстоит нелегкий, но победить Бакши вполне по силам.

5.00. Вольная борьба. Женская борьба

9.18. Бокс. Мужчины. Весовая категория до 75 кг. Полуфинал. Эбер Консейсау Соуза (Бразилия) — Глеб Бакши

9.35. Бокс. Мужчины. Весовая категория до 57 кг. Финал. Дюк Рэган (США) — Альберт Батыргазиев.

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Просто Мария и просто Анжелика

В легкой атлетике в четверг самый насыщенный для россиян день — пройдут восемь медальных стартов, и в трех из них будут задействованы наши спортсмены. Прежде всего это чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова, которая точно входит в число соискательниц золота. В квалификации она не потратила много сил, с первой попытки взяв необходимые 4,55 м. И теперь готова выплеснуть все сэкономленное в решающих попытках. Смотрим и болеем!

Илья Шкуренев продолжает выступления в десятиборье, где после первой половины турнира идет 11-м, а лидирует канадец Дэмиан Уорнер. В соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км выступит серебряный призер чемпионата мира Василий Мизинов. Кстати, напомним, что из-за токийской жары старты ходоков запланированы гораздо севернее, в Саппоро.

Но центральное для российских болельщиков событие первой половины дня произойдет все-таки в Токио. В квалификации женских прыжков в высоту мы увидим Марию Ласицкене. Россиянка доминировала в секторе на протяжении почти шести лет, но нынешний сезон у нее смазан из-за проблем со здоровьем. Если год назад она была бы безоговорочным фаворитом, то сейчас всего лишь одна из претенденток. Поддержим Ласицкене и будем надеяться, что она попадет на пьедестал. Для начала же нужно преодолеть 1,95 м, чтобы выйти в финал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSHb2f5lvPg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSHb2f5lvPg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSHb2f5lvPg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Daria Shmeleva (@dafna639)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На велотреке за вторую медаль этих Игр продолжит бороться Дарья Шмелева, накануне прошедшая в четвертьфинал в кейрине — самой японской дисциплине в своем виде спорта. В ней участники на протяжении трех кругов едут за мотоциклом, который задает скорость, постоянно ее наращивая, а потом уже без него — еще три. Чтобы пройти в полуфинал, нужно быть в своем заезде не ниже четвертого места. Кроме того, пройдут еще две стадии турнира в мужском личном спринте, где до 1/8 финала добрался лидер российской сборной Денис Дмитриев.

В гребле на байдарках и каноэ продолжаются соревнования в четырех дисциплинах, россияне будут сражаться за награды в трех. На 200 м в байдарке-одиночке в полуфинал пробился Евгений Луканцов, на такой же дистанции в каноэ-одиночке у женщин за место в финале поспорят Олеся Ромасенко и Ирина Андреева, а в заездах женских байдарок-одиночек на 500 м — Светлана Черниговская.

Также начинаются соревнования в современном пятиборье — на четверг запланированы предварительные турниры по фехтованию у мужчин и женщин. Нашу команду здесь представляют Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова.