Сергей Шубенков: Хирургическое вмешательство мне не требуется
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков, снявшийся с Олимпийских игр — 2020 в Токио
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков, снявшийся с Олимпийских игр — 2020 в Токио
«Хирургическое вмешательство мне не требуется, нужно
Ещё несколько дней побуду в Токио, дальше поеду в Москву. Нужно ещё принять решение о своей реабилитации: где я буду лечиться, восстанавливаться. Есть варианты, там решим.
Планы на следующую Олимпиаду?
Напомним, что Шубенков травмировал ахиллово сухожилие во время разминки на олимпийском стадионе, его левая нога помещена в специальный фиксирующий ортез.