Участники XXXII летних Олимпийских игр сегодня разыграют 27 комплектов наград

Белорусы сегодня точно не останутся без медали. Как минимум серебро в женской борьбе гарантировала себе Ирина Курочкина, которая в олимпийском финале весовой категории 57 кг сразится с олимпийской чемпионкой Рио-2016 японской спортсменкой Рисако Каваи. Через утешительные поединки до бронзы в весовой категории 86 кг может добрать борец вольного стиля Али Шабанов.

На олимпийском гребном канале Ольга Худенко и Марина Литвинчук выступят в финальном заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 м. В финале соревнований на каноэ-одиночке на дистанции 200 м за награды поспорит Елена Ноздрева. В соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км выступит Александр Ляхович. В секторе для прыжков с шестом за медали будет сражаться Ирина Жук. В трековых велогонках Евгений Королек выступит в омниуме.

Без белорусов определятся олимпийские чемпионы и призеры в соревнованиях по плаванию на открытой воде, скейтбордингу, боксу, прыжкам в воду, скалолазанию, хоккею на траве, настольному теннису и каратэ.