Хабиб рассказал, за кем из российских спортсменов следит на Олимпиаде

«Ну на самом деле слежу за всеми. Вот смотрел борьбу сейчас, 57 и 86 кг борются. В финал вышел Угуев. И сейчас кажется Найфонов проиграл. Вроде с американцем боролся, если не ошибаюсь. За всеми борцами слежу. Не только за вольниками слежу, но и дзюдо смотрю, смотрю футбол, лёгкую атлетику.