Хабиб рассказал, за кем из российских спортсменов следит на Олимпиаде
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, за кем из российских спортсменов следит на Олимпийских играх.
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, за кем из российских спортсменов следит на Олимпийских играх.
«Ну на самом деле слежу за всеми. Вот смотрел борьбу сейчас, 57 и 86 кг борются. В финал вышел Угуев. И сейчас кажется Найфонов проиграл. Вроде с американцем боролся, если не ошибаюсь. За всеми борцами слежу. Не только за вольниками слежу, но и дзюдо смотрю, смотрю футбол, лёгкую атлетику.
Олимпиада — вершина спорта для меня. Это вершина, не считая профессиональные виды спорта. Любой начинающий спортсмен всегда мечтает стать Олимпийским чемпионом. Как фанат всех видов спорта почти всё смотрю, — сказал Нурмагомедов на