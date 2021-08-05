В МОК отреагировали на издёвки российских телеканалов в адрес спортсменки-трансгендера
Международный олимпийский комитет (МОК) выразил озабоченность резким ростом комментариев, направленных против
Международный олимпийский комитет (МОК) выразил озабоченность резким ростом комментариев, направленных против
Представители МОК связались с официальным российским вещателем, чтобы прояснить ситуацию по поводу оскорблений, звучащих в адрес
«Дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх. Мы связывались с нашим официальным телевещателем в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии, и принимаем соответствующие меры. Мы приветствуем то, что Токио-2020 стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр», — приводит заявление МОК ВВС.