Украинский гимнаст: атмосфера внутри ужасная! Спортсмены не должны так готовиться к Играм!

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
22
16
2США
25
31
23
6Россия
14
21
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Флориан Велльброк
Кшиштоф Расовски
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Мужчины. Финал
Андре де Грасс
Кеннет Беднарек
Ноа Лайлз
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Финал
Айсулу Тыныбекова
Юкаку Каваи
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любовь Овчарова
Тайбе Мустафа Юсейн
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Мужчины. Финал
Эммануэль Кипкуруи Корир
Фергюсон Черуйот Ротич
Патрик Добек
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анастасия Григорьева
Ирина Коляденко
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Финал
Виктор Лоринц
Жан Беленюк
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Зураби Датунашвили
Иван Хуклек
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Войцех Новицки
Эйвинд Хенриксен
Павел Файдек
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Денис Кудла
Мохамед Метвалли
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 109 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лаша Талахадзе
Али Давуди
Ман Асаад
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Перут Чемутай
Кортни Фрерихс
Хивин Кийенг
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Финал
Мохаммедреза Гераи
Парвиз Насибов
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артем Сурков
Мохамед Эль-Сайед
Результаты
Синхронное плавание
Дуэты. Женщины. Произвольная программа (финал)
РОССИЯ
Китай
Украина
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Франк Штаблер
Рамаз Зоидзе
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Бен Мехер
Педер Фредриксон
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Мужчины. Финал
Италия
Дания
Австралия
Результаты
Парусный спорт
470. Женщины. Финал
Великобритания
Польша
Франция
Результаты
Бокс
до 81 кг. Мужчины. Финал
Бенджамин Уиттакер
Арлен Лопес
Результаты
Расписание событий
Пляжный волейбол. Женщины. 1/2 финала
03:00скороАнук Верже-Депре / Йоана ХайдрихЭйприл Росс / Эликс Клинман
Легкая атлетика. Женщины
03:10скороВысота. Женщины. Квалификация
Легкая атлетика. Женщины
03:40скороСемиборье. Женщины. Длина
Легкая атлетика. Женщины
03:50скороСемиборье. Женщины. Диск
Прыжки в воду. Женщины
04:00скороВышка 10 м. Женщины. Полуфинал
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/2 финала
04:00скороАндерс Мол / Кристиан СорумМартин Плавиньш / Эдгар Токс
Легкая атлетика. Женщины
04:00скороЭстафета 4х100 м. Женщины. Предварительный раунд
Хоккей на траве. Мужчины. Матч за 3-е место
04:30скороГерманияИндия
Легкая атлетика. Мужчины
04:55скороДесятиборье. Мужчины. Диск
Легкая атлетика. Мужчины
05:00скороТройной прыжок. Мужчины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
05:00скороБайдарка-двойка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Легкая атлетика. Мужчины
05:05скороЯдро. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
05:30скороЭстафета 4х100 м. Мужчины. Предварительный раунд
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
05:30скороБайдарка-одиночка, 200 м. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
05:55скоро110 м с/б. Мужчины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
06:00скороКаноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
06:30скороБайдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Финал
Скейтбординг. Мужчины
07:00скороПарк. Мужчины. Финал
Современное пятиборье. Женщины
07:00скороЖенщины. Фехтование (квалификация)
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
07:00скороБайдарка-двойка, 1000 м. Мужчины. Финал
03:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинский гимнаст: атмосфера внутри ужасная! Спортсмены не должны так готовиться к Играм!

Украинский гимнаст Игорь Радивилов подвёл итог выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

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Источник: Reuters

«Олимпийские игры — это самые важные соревнования для любого спортсмена. Я был на пике формы, но допустил досадную ошибку. В подготовке была масса проблем, атмосфера внутри ужасная! Я испытывал постоянное давление! Мы с тренером не могли сконцентрироваться на подготовке! Спортсмены не должны так готовиться к главному старту четырёхлетия.

И в то же время я вынес с этого хороший урок! Хочу сказать громко! Я тут! Я никуда не ухожу! Я продолжаю свой путь! И я дойду! Спасибо моей семье, тренеру, друзьям — всем, кто переживает со мной взлёты и падения тем, кто помогает не опускать руки и идти вперёд», — написал Радивилов на своей странице в «Инстаграме».

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
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Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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