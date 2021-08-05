Ромасенко вышла в финал Олимпиады на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке

Ромасенко в первом полуфинале стала второй со временем 47,368 секунды, первой в заезде финишировала украинка Людмила Лузан (47,339). Еще одна россиянка Ирина Андреева (49,147) во втором полуфинале заняла седьмое место и будет выступать в финале B.