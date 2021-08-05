Ромасенко вышла в финал Олимпиады на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
23
16
2США
27
32
23
6Россия
14
21
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Невин Харрисон
Лоренс Венсан-Лапуэнт
Людмила Лузан
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 200 м. Мужчины. Финал
Шандор Тотка
Манфреди Рицца
Лайам Хит
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Мужчины. Финал
Райан Краузер
Джо Ковач
Томас Уолш
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Мужчины. Финал
Педру Пишарду
Жу Яминь
Юг-Фабрис Занго
Результаты
Хоккей на траве
Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Индия
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Флориан Велльброк
Кшиштоф Расовски
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Мужчины. Финал
Андре де Грасс
Кеннет Беднарек
Ноа Лайлз
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Финал
Айсулу Тыныбекова
Юкаку Каваи
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любовь Овчарова
Тайбе Мустафа Юсейн
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Мужчины. Финал
Эммануэль Кипкуруи Корир
Фергюсон Черуйот Ротич
Патрик Добек
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анастасия Григорьева
Ирина Коляденко
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Финал
Виктор Лоринц
Жан Беленюк
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Зураби Датунашвили
Иван Хуклек
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Войцех Новицки
Эйвинд Хенриксен
Павел Файдек
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Денис Кудла
Мохамед Метвалли
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 109 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лаша Талахадзе
Али Давуди
Ман Асаад
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Перут Чемутай
Кортни Фрерихс
Хивин Кийенг
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Финал
Мохаммедреза Гераи
Парвиз Насибов
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артем Сурков
Мохамед Эль-Сайед
Результаты
Синхронное плавание
Дуэты. Женщины. Произвольная программа (финал)
РОССИЯ
Китай
Украина
Результаты
Расписание событий
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
05:00скороБайдарка-двойка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Настольный теннис. Женщины. Матч за 3-е место
05:00скороГерманияГонконг
Легкая атлетика. Мужчины
05:30скороЭстафета 4х100 м. Мужчины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Мужчины
05:55скоро110 м с/б. Мужчины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
06:30скороБайдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Финал
Скейтбординг. Мужчины
07:00скороПарк. Мужчины. Финал
Современное пятиборье. Женщины
07:00скороЖенщины. Фехтование (квалификация)
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
07:00скороБайдарка-двойка, 1000 м. Мужчины. Финал
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала
07:00скороБразилияРоссия
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала
07:15скороСШААвстралия
Водное поло. Женщины. Полуфиналы за 5-8-е места
08:00скороКитайГолландия
Прыжки в воду. Женщины
09:00скороВышка 10 м. Женщины. Финал
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
09:03скороАлександр ХижнякЭумир Марсиаль
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
09:18скороЭберт СоузаГлеб Бакши
Велоспорт - Трек. Мужчины
09:30скороОмниум. Мужчины. Скрэтч
Водное поло. Женщины. Полуфиналы за 5-8-е места
09:30скороИспанияВенгрия
Бокс. Мужчины. Финал
09:35скороДюк РэганАльберт Батыргазиев
Велоспорт - Трек. Мужчины
10:00скороСпринт. Мужчины. 1/8 финала
Велоспорт - Трек. Женщины
10:30скороКейрин. Женщины. 1/4 финала
Легкая атлетика. Мужчины
10:30скороХодьба 20 км. Мужчины. Финал
05:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ромасенко вышла в финал Олимпиады на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке

ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Россиянка Олеся Ромасенко пробилась в финал Олимпийских игр в Токио в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 метров.

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Источник: Reuters

Ромасенко в первом полуфинале стала второй со временем 47,368 секунды, первой в заезде финишировала украинка Людмила Лузан (47,339). Еще одна россиянка Ирина Андреева (49,147) во втором полуфинале заняла седьмое место и будет выступать в финале B.

В финал выходят по четыре лучшие спортсменки из каждого полуфинального заезда, остальные выступают в финале B. Каноистки разыграют комплект медалей в этой дисциплине позднее в четверг.

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