«Я почти потерял глаз». Британец получил удар локтем на соревнованиях по плаванию на ОИ

«На последнем круге я получил удар локтем по лицу и сразу же подумал, что потерял глаз. Мои очки полностью снялись. Ранее всякий раз, когда я получал травму, я всегда шёл до финиша. Но очки полностью упали, и я ничего не видел. В первые секунды я подумал, что мой глаз выпал в воду. Я пошёл к спасателям со словами: “Мой глаз! Мой глаз!” Они не высказывали мне однозначного мнения, и после этого мне пришлось уйти», — сказал Гектор Пардо вскоре после завершения гонки.