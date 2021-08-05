Россиянка Коблова сразится за бронзу олимпийского турнира по вольной борьбе

На олимпийском турнире по борьбе действует система выбывания, при которой спортсмены, уступившие будущим финалистам, попадают в утешительный турнир и получают возможность побороться за бронзовые медали. Коблова в четвертьфинале уступила белорусской спортсменке Ирине Курочкиной, которая дошла до финала.
Кобловой 28 лет, она является серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Также на ее счету серебряная (2014) и бронзовая (2013) медаль чемпионата мира и золото чемпионата Европы (2014).
С дебюта женских соревнований по борьбе на Олимпийских играх 2004 года российские спортсменки завоевали семь медалей. Наталья Воробьева является единственной россиянкой, которой удалось выиграть олимпийское золото в борьбе. Серебряными призерами становились Гюзель Манюрова (2004), Алена Карташова (2008), Воробьева (2016) и Коблова (2016). Бронзовые награды завоевывали Любовь Волосова (2012) и Екатерина Букина (2016).