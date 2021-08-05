Ласицкене вышла в финал олимпийских соревнований по прыжкам в высоту

Ласицкене с третьей попытки преодолела планку на квалификационной высоте 1,95 метра. Всего в финале выступят 14 спортсменок, преодолевших норматив.

Ласицкене 28 лет, она является трехкратной чемпионкой мира (2015, 2017, 2019), чемпионкой Европы (2018). Также на счету российской спортсменки две победы на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018), два золота чемпионатов Европы в помещении (2015, 2019), две победы на Всемирных военных играх (2015, 2019).