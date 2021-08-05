Россиянка Ромасенко заняла 7-е место в гребле на каноэ на Олимпиаде, у украинки — бронза
Российская каноистка Олеся Ромасенко заняла седьмое место на дистанции 200 м на летних Олимпийских играх в Токио.
Российская каноистка Олеся Ромасенко заняла седьмое место на дистанции 200 м на летних Олимпийских играх в Токио.
Золото выиграла американка Невин Харрисон. Серебряным призёром стала канадка Лоранс
Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио. Женщины.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России завоевала 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.