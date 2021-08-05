Ямаец Парчмент выиграл золото ОИ в Токио в беге на 110 м с барьерами
На Олимпиаде в Токио разыгран комплект медалей в беге на 110 м с барьерами у мужчин.
На Олимпиаде в Токио разыгран комплект медалей в беге на 110 м с барьерами у мужчин.
Победу в забеге одержал ямаец Хансл Парчмент с временем 35.035. Вторым стал американец Грант Холлоуэй. Замкнул тройку призеров соотечественник победителя Рональд Леви.
Российские легкоатлеты в финале данной дисциплины не участвовали.
Мужчины. 110 м с барьерами. Финал