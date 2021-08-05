Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон стала пятикратной олимпийской чемпионкой
Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 500 м.
Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 500 м.
Серебряным призёром стала венгерка Тамара Чипеш. Бронза досталась представительнице Дании Эмме Остранн Йёргенсен.
Кэррингтон стала пятикратной олимпийской чемпионкой.
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.