Американец Райан Краузер с олимпийским рекордом завоевал золото ОИ-2020 в толкании ядра

Он установил новый олимпийский рекорд — 23,30 м. Краузер на Играх-2016 установил рекорд 22,52 м, а в Токио во всех шести попытках продемонстрировал результаты лучше того достижения (22,83; 22,93; 22,86; 22,74; 22,54 и 23,30).