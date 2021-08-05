Португалец Педро Пабло Пичардо завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в тройном прыжке
Португальский легкоатлет Педро Пабло Пичардо выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в тройном прыжке.
Португальский легкоатлет Педро Пабло Пичардо выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в тройном прыжке.
Серебряным призёром стал китаец Чжу Ямин. Бронза досталась представителю
Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.
Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.