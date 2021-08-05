Австралийские байдарочники победили на Олимпиаде-2020 на дистанции 1000 м
Австралийские байдарочники Жан ван дер Вестёйзен и Томас Грин выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 1000 м.
Австралийские байдарочники Жан ван дер Вестёйзен и Томас Грин выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 1000 м.
Серебряными призёрами стали немцы Макс Хофф и Якоб Шопф. Бронза досталась представителям Чехии Йозефу Досталю и Радеку Слоуфу.
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины Байдарка-двойка
На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.