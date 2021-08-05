Мария Ласицкене — о квалификации ОИ: У меня мозги расплавились от жары

Трехкратная чемпионка мира с третьей попытки взяла высоту 195 сантиметров и вышла в финал. Женщины начали прыгать в 9:10 по местному времени, когда температура воздуха была +31 градус.

«Как я ощущаю себя после своего долгого ожидания Олимпийских игр? Мне жарко. Но на самом деле, я рада быть здесь, ничего внятного больше в голову не приходит, у меня мозги расплавились от этой жары. Конечно, я рада, что Токио принял эти Олимпийские игры, спасибо большое», — сказала Ласицкене.