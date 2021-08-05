Игры в Токио: итоги 5 августа

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
34
24
16
2США
29
35
27
5Россия
16
22
20
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Скалолазание
Многоборье. Мужчины. Итог
Альберто Гинес Лопес
Натаниэль Коулман
Якоб Шуберт
Результаты
Легкая атлетика
Десятиборье. Мужчины. Итог
Дамиан Уорнер
Кевин Майер
Эшли Молоуни
Результаты
Легкая атлетика
Семиборье. Женщины. Итог
Нафиссату Тьям
Анук Феттер
Эмма Остервегель
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Рисако Каваи
Ирина Курочкина
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Валерия Коблова
Эвелина Николова
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Стивен Гардинер
Энтони Хосе Самбрано
Кирани Джеймс
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хонгорзул Болдсайхан
Хелен Марулис
Результаты
Карате
до 55 кг. Женщины. Финал
Ивет Горанова
Анжелика Терлюга
Результаты
Карате
до 67 кг. Мужчины. Финал
Стивен да Коста
Эрай Самдан
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Финал
Хасан Язданичарати
Дэвид Тэйлор
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Майлз Амине
Дипак Пуния
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Джавраил Шапиев
Артур Найфонов
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Финал
Кумар Рави
Завур Угуев
Результаты
Карате
Ката. Женщины. Финал
Сандра Санчес Хайме
Кийоу Шимицу
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Томас Гилман
Реза Атринагарчи
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Мужчины. Итог
Мэттью Уоллс
Кэмпбелл Стюарт
Элия Вивиани
Результаты
Карате
Ката. Женщины. Матч за 3-е место
Вивиана Боттаро
Сакура Кокумаи
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Георги Валентинов
Нурислам Санаев
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Финал
Китай
Япония
Результаты
Карате
Ката. Женщины. Матч за 3-е место
Лау Мо
Дилара Бозан
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Мужчины
23:30скороХодьба 50 км. Мужчины. Финал
Настольный теннис. Мужчины
6.08скороМужчины. Командное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Мужчины
6.08скороМужчины. Командное первенство. Финал
Гольф. Женщины
6.08скороЛичное первенство. Женщины. 3-й раунд
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
6.08скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Предварительные заезды
Пляжный волейбол. Женщины. Матч за 3-е место
6.08скороТина Граудина / Анастасия КравченокаАнук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
6.08скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Предварительные заезды
Гимнастика художественная. Женщины
6.08скороЛичное первенство. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Матч за 3-е место
6.08скороВеликобританияИндия
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
6.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Женщины. Предварительные заезды
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
6.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Предварительные заезды
Футбол. Женщины. Финал
6.08скороШвецияКанада
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
6.08скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Четвертьфинал
Пляжный волейбол. Женщины. Финал
6.08скороМариафе Артачо / Таликва КлэнсиЭйприл Росс / Эликс Клинман
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
6.08скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Волейбол. Женщины. 1/2 финала
6.08скороСербияСША
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
6.08скороСШАСербия
Гимнастика художественная. Женщины
6.08скороЛичное первенство. Женщины. Квалификация
Бокс. Женщины. 1/2 финала
6.08скороЛорен ПрайсНаухка Фонтейн
Водное поло. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
6.08скороLQF1LQF3
16:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Игры в Токио: итоги 5 августа

В четверг 5 августа на Олимпиаде в Токио разыграли 27 комплектов медалей.

Наверх
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Немецкий пловец Флориан Велльброк завоевал олимпийское золото в плавании на открытой воде. Россиянин Кирилл Абросимов финишировал 19-м.

Португалец Педро Пичардо стал чемпионом в тройном прыжке. Американский легкоатлет Райан Краузер выиграл золото в толкании ядра, установив олимпийский рекорд. Ямайский бегун Хэнсл Парчмент завоевал золотую медаль в беге на 110 м с барьерами. Итальянец Массимо Стано выиграл золото Олимпиады в спортивной ходьбе на 20 км. Россиянин Василий Мизинов был дисквалифицирован.

Венгерский гребец Шандор Тотка первенствовал в соревнованиях байдарок-одиночек на 200 м. В женских соревнованиях победу одержала американка Невин Харрисон. Россиянка Олеся Ромасенко заняла седьмое место. В гребле на байдарках-одиночках на 500 м среди женщин победила австралийка Лиза Кэррингтон. В соревнованиях байдарок-двоек у мужчин на дистанции 1000 м первенствовал австралийский дуэт.

Австралийский скейтбордист Киган Палмер завоевал золото в парке.

Российский боксер Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. Еще один россиянин Глеб Бакши стал бронзовым призером Игр в весовой категории до 75 кг.

14-летняя китаянка Хунчань Цюань завоевала золото в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Россиянка Юлия Тимошинина заняла 11-е место.

Голландка Шанне Браспеннинкс завоевала золото в кейрине в велотреке. Британский велогонщик Мэттью Уоллс выиграл золотую медаль в омниуме.

Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в категории до 57 кг. Артур Найфонов завоевал бронзу в вольной борьбе в категории до 86 кг. Чемпионом в категории до 86 кг стал американец Дэвид Моррис Тейлор. В категории до 57 кг среди женин первенствовала японка Рисако Каваи.

Испанка Сандра Санчес Хайме завоевала золото в карате в дисциплине ката.

Мужская сборная Бельгии по хоккею с мячом выиграла золото Олимпиады, победив в финале Австралию.

Представительница США Кэти Нажотт стала чемпионкой в прыжках с шестом. Россиянка Анжелика Сидорова стала серебряным призером.

Бегун с Багамских островов Стивен Гардинер завоевал золото на дистанции 400 метров.

Французский каратист Стевен да Коста выиграл золото в кумитэ в категории до 67 кг. Среди женщин в весовой категории до 55 кг лучшей стала каратистка из Болгарии Ивет Горанова.

Олимпийское золото в семиборье завоевала представительница Бельгии Нафиссату Тьям. В десятиборье лучшим стал канадец Дамьян Уорнер. Россиянин Илья Шкуренков занял седьмое место.

Сборная Китая по настольному теннису выиграла золотые медали в женских командных соревнованиях.

Испанец Альберто Хинес Лопес стал олимпийским чемпионом в скалолазании.

После 13 дней соревнований сборная России занимает пятое место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых наград.

Расписание соревнований на пятницу 6 августа вы можете посмотреть здесь.

Ознакомиться со всеми результатами подробно вы сможете здесь.

Главные темы
День Дагестана в Токио. Угуев — олимпийский чемпион
Первое золото в боксе! Российский «танк» перемолол американца
Серебро со слезами. Сидорова стала второй в прыжках с шестом
Мужскую сборную США раскритиковали за провал в эстафете 4х100 м
Испанец Лопес завоевал золото Олимпийских игр в скалолазании
Олимпийскую чемпионку из Ямайки забанили в соцсети за публикацию собственного победного забега
Игры в Токио: итоги 5 августа
Российская легкоатлетка Сидорова стала серебряным призером Олимпиады в прыжках с шестом
Российский борец вольного стиля завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
Украинская легкоатлетка призналась в стыде за свою страну
Российский борец вольного стиля Угуев завоевал золотую медаль Олимпиады в весе до 57 кг
Судьи сняли российского ходока с дистанции. А ведь Мизинов мчал к медали Олимпиады
Бронзовый призер Олимпиады извинился перед казахстанцами
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко в финале соревнований дуэтов
Наши волейболисты сломили Бразилию в полуфинале Олимпиады: сказочно ушли с 12:20, все решила одна неожиданная замена
Китаянка Цюань Хунчань в 14 лет стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в воду с вышки
Российские ватерполистки уступили сборной США в полуфинале Олимпиады
США сметают соперников на Олимпиаде. Половину игры блестящие американцы просто отдыхают
«Мозги расплавились». Мария Ласицкене лишь с последней попытки пробилась в финал Олимпиады
Российский боксер Бакши стал обладателем бронзовой медали Олимпиады в весе до 75 кг
Российский боксер Глеб Бакши прокомментировал поражение в полуфинале Олимпиады-2020
Виталий Жук занимает 14-е место после 8 видов олимпийского десятиборья
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Российский боксер Батыргазиев стал олимпийским чемпионом
Сергей Тетюхин прокомментировал выход российских волейболистов в финал Олимпиады-2020
Карл Льюис раскритиковал сборную США после эстафеты на Олимпиаде
Байлз тренировалась в секретном зале перед бронзой Олимпиады в Токио
Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпиады-2020, победив Бразилию
США разгромили Австралию и вышли в финал Олимпиады, отыгравшись с -15 по ходу матча
Россиянин Сидаков вышел в полуфинал олимпийского турнира по вольной борьбе
Оргкомитет Токио-2020 извинился за ситуацию с украинскими синхронистками на награждении. Их представили как команду ОКР
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
12Российский боксер указал на триколор после победы в финале Игр над американцем
17Горячий песок Токио
27Олимпиада в Токио: все чемпионы 5 августа
13Красавица Каплина расплакалась после срыва на олимпийской дистанции в скалолазании
14Российские гимнасты привезли медали Олимпиады в Россию: в аэропорту их охраняла Росгвардия
13Красота и грусть: российские волейболистки проиграли Бразилии
16Токио-2020: лучшие кадры 4 августа
17Олимпиада в Токио: все чемпионы 4 августа
16Токио-2020: лучшие кадры 3 августа
26Олимпиада в Токио: все чемпионы 3 августа
Австралийский скейтбордист Киган Палмер завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в Токио
Австралийские байдарочники победили на Олимпиаде-2020 на дистанции 1000 м
Мария Ласицкене — о квалификации ОИ: У меня мозги расплавились от жары
Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон стала пятикратной олимпийской чемпионкой
Португалец Педро Пабло Пичардо завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в тройном прыжке
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Американец Райан Краузер с олимпийским рекордом завоевал золото ОИ-2020 в толкании ядра
Ямаец Парчмент выиграл золото ОИ в Токио в беге на 110 м с барьерами
Россиянка Ромасенко заняла 7-е место в гребле на каноэ на Олимпиаде, у украинки — бронза
Венгерский байдарочник Шандор Тотка выиграл золото Олимпийских игр-2020 в Токио
Россиянка Юлия Тимошинина вышла в финал Олимпиады-2020 в прыжках в воду с вышки
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь