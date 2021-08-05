Игры в Токио: итоги 5 августа

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Немецкий пловец Флориан Велльброк завоевал олимпийское золото в плавании на открытой воде. Россиянин Кирилл Абросимов финишировал 19-м.

Португалец Педро Пичардо стал чемпионом в тройном прыжке. Американский легкоатлет Райан Краузер выиграл золото в толкании ядра, установив олимпийский рекорд. Ямайский бегун Хэнсл Парчмент завоевал золотую медаль в беге на 110 м с барьерами. Итальянец Массимо Стано выиграл золото Олимпиады в спортивной ходьбе на 20 км. Россиянин Василий Мизинов был дисквалифицирован.

Венгерский гребец Шандор Тотка первенствовал в соревнованиях байдарок-одиночек на 200 м. В женских соревнованиях победу одержала американка Невин Харрисон. Россиянка Олеся Ромасенко заняла седьмое место. В гребле на байдарках-одиночках на 500 м среди женщин победила австралийка Лиза Кэррингтон. В соревнованиях байдарок-двоек у мужчин на дистанции 1000 м первенствовал австралийский дуэт.

Австралийский скейтбордист Киган Палмер завоевал золото в парке.

Российский боксер Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. Еще один россиянин Глеб Бакши стал бронзовым призером Игр в весовой категории до 75 кг.

14-летняя китаянка Хунчань Цюань завоевала золото в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Россиянка Юлия Тимошинина заняла 11-е место.

Голландка Шанне Браспеннинкс завоевала золото в кейрине в велотреке. Британский велогонщик Мэттью Уоллс выиграл золотую медаль в омниуме.

Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в категории до 57 кг. Артур Найфонов завоевал бронзу в вольной борьбе в категории до 86 кг. Чемпионом в категории до 86 кг стал американец Дэвид Моррис Тейлор. В категории до 57 кг среди женин первенствовала японка Рисако Каваи.

Испанка Сандра Санчес Хайме завоевала золото в карате в дисциплине ката.

Мужская сборная Бельгии по хоккею с мячом выиграла золото Олимпиады, победив в финале Австралию.

Представительница США Кэти Нажотт стала чемпионкой в прыжках с шестом. Россиянка Анжелика Сидорова стала серебряным призером.

Бегун с Багамских островов Стивен Гардинер завоевал золото на дистанции 400 метров.

Французский каратист Стевен да Коста выиграл золото в кумитэ в категории до 67 кг. Среди женщин в весовой категории до 55 кг лучшей стала каратистка из Болгарии Ивет Горанова.

Олимпийское золото в семиборье завоевала представительница Бельгии Нафиссату Тьям. В десятиборье лучшим стал канадец Дамьян Уорнер. Россиянин Илья Шкуренков занял седьмое место.

Сборная Китая по настольному теннису выиграла золотые медали в женских командных соревнованиях.

Испанец Альберто Хинес Лопес стал олимпийским чемпионом в скалолазании.

После 13 дней соревнований сборная России занимает пятое место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых наград.

Расписание соревнований на пятницу 6 августа вы можете посмотреть здесь.