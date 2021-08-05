Австралийский скейтбордист Киган Палмер завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в Токио
Австралийский скейтбордист Киган Палмер выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония).
Австралийский скейтбордист Киган Палмер выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония).
Серебряным призёром стал бразилец Педро Баррос. Бронза досталась представителю США Кори Джуно.
Это 17-я золотая медаль сборной Австралии на Играх в Токио.
Скейтбординг. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Парк
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.