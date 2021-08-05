Байлз тренировалась в секретном зале перед бронзой Олимпиады в Токио

Американке удалось договориться о тренировках в зале, который находится примерно в часе езды от Токио. Как отмечается, там Байлз работала в сопровождении тренеров и врача команды на протяжении четырех дней по несколько часов. Во время тренировок американки дверь в зал запирали, чтобы никто ей не мешал.