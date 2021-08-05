Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпиады-2020, победив Бразилию

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
23
16
2США
27
33
24
6Россия
14
21
19
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Скейтбординг
Парк. Мужчины. Финал
Киган Палмер
Педру Баррос
Кори Джуно
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 1000 м. Мужчины. Финал
Австралия
Германия
Чехия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон
Тамара Чипеш
Эмма Йоргенсен
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Невин Харрисон
Лоренс Венсан-Лапуэнт
Людмила Лузан
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Мужчины. Финал
Хэйнсли Парчмент
Грант Холлоуэй
Рональд Леви
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 200 м. Мужчины. Финал
Шандор Тотка
Манфреди Рицца
Лайам Хит
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Мужчины. Финал
Райан Краузер
Джо Ковач
Томас Уолш
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Мужчины. Финал
Педру Пишарду
Жу Яминь
Юг-Фабрис Занго
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Германия
Гонконг
Результаты
Хоккей на траве
Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Индия
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Флориан Велльброк
Кшиштоф Расовски
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Мужчины. Финал
Андре де Грасс
Кеннет Беднарек
Ноа Лайлз
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Финал
Айсулу Тыныбекова
Юкаку Каваи
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любовь Овчарова
Тайбе Мустафа Юсейн
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Мужчины. Финал
Эммануэль Кипкуруи Корир
Фергюсон Черуйот Ротич
Патрик Добек
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анастасия Григорьева
Ирина Коляденко
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Финал
Виктор Лоринц
Жан Беленюк
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Зураби Датунашвили
Иван Хуклек
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Войцех Новицки
Эйвинд Хенриксен
Павел Файдек
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Денис Кудла
Мохамед Метвалли
Результаты
Расписание событий
Прыжки в воду. Женщины
09:00скороВышка 10 м. Женщины. Финал
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
09:18скороЭберт СоузаГлеб Бакши
Велоспорт - Трек. Мужчины
09:30скороОмниум. Мужчины. Скрэтч
Водное поло. Женщины. 1/2 финала
09:30скороРоссияСША
Бокс. Мужчины. Финал
09:35скороДюк РэганАльберт Батыргазиев
Велоспорт - Трек. Мужчины
10:00скороСпринт. Мужчины. 1/8 финала
Велоспорт - Трек. Женщины
10:30скороКейрин. Женщины. 1/4 финала
Легкая атлетика. Мужчины
10:30скороХодьба 20 км. Мужчины. Финал
Велоспорт - Трек. Мужчины
11:00скороОмниум. Мужчины. Гонка на время
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала
11:00скороФранцияЕгипет
Футбол. Женщины. Матч за 3-е место
11:00скороАвстралияСША
Велоспорт - Трек. Мужчины
11:20скороСпринт. Мужчины. 1/4 финала
Скалолазание. Мужчины
11:30скороСкорость. Мужчины
Карате. Женщины
11:30скороЖенщины. Ката. Матч за 3-е место
Велоспорт - Трек. Женщины
11:40скороКейрин. Женщины. 1/2 финала
Современное пятиборье. Мужчины
12:00скороМужчины. Фехтование (квалификация)
Карате. Женщины
12:00скороЖенщины. Ката. Финал
Велоспорт - Трек. Мужчины
12:10скороОмниум. Мужчины. Гонка на выбывание
Вольная борьба. Мужчины
12:15скороМужчины. до 74 кг. 1/2 финала
Вольная борьба. Мужчины
12:15скороМужчины. до 74 кг. 1/2 финала
09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпиады-2020, победив Бразилию

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал олимпийского турнира в Токио (Япония).

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Источник: Reuters

В полуфинале подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли бразильцев со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). Во втором полуфинале встретятся команды Франции и Аргентины. Финал состоится 7 августа.

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На групповом этапе россияне выиграли четыре матча из пяти. Единственное поражение сборная России потерпела в игре с Францией. В четвертьфинале россияне победили канадцев.

На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
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VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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