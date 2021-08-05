Сергей Тетюхин прокомментировал выход российских волейболистов в финал Олимпиады-2020

«За каждый мяч сидишь, руки крестиком складываешь, пытаешься как-то помочь. Есть характер, об этом надо говорить. Результат мог быть и другим, но третья партия показала, что есть команда, эмоции. Доволен ли качеством игры? Всё отлично, тут главное результат. Качество игры мы не ставим во главу угла, не для красоты сегодня играем и бьёмся.



Тренерские решения логичные, чёткие, замены были эффективные. Как привести эмоции к финалу? Два дня есть у нас, будем как-то градус эмоций снижать. Надо выдохнуть от волейбола, книжку почитать. На другие соревнования не пустят, нельзя — будем смотреть по телевизору. Надо восстанавливаться и готовиться. Смотреть Францию мы будем, а ребятам, наверное, не стоит. Разбирать надо нашей учёной группе», — передаёт слова Тетюхина корреспондент «Чемпионата».