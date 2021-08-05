Сергей Тетюхин прокомментировал выход российских волейболистов в финал Олимпиады-2020
Генеральный менеджер сборной России по волейболу, олимпийский чемпион 2012 года Сергей Тетюхин высказался о выходе национальной команды в финал Олимпиады-2020.
Генеральный менеджер сборной России по волейболу, олимпийский чемпион 2012 года Сергей Тетюхин высказался о выходе национальной команды в финал Олимпиады-2020.
«За каждый мяч сидишь, руки крестиком складываешь, пытаешься
Тренерские решения логичные, чёткие, замены были эффективные. Как привести эмоции к финалу? Два дня есть у нас, будем