Российский боксер Бакши стал обладателем бронзовой медали Олимпиады в весе до 75 кг

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Россиянин Глеб Бакши уступил бразильцу Эберту Соузе в полуфинале боксерского олимпийского турнира в весовой категории до 75 кг.

23-летний бразилец победил раздельным решением судей со счетом 4:1. В финале, который состоится 7 августа, он встретится с украинцем Александром Хижняком. Бакши завоевал бронзовую медаль, так как поединки за третье место в боксерском олимпийском турнире регламентом не предусмотрены. Обладателем еще одной бронзовой награды стал филиппинец Эумир Марсьяль.

Бакши 25 лет, на чемпионате мира 2019 года он завоевал золотую медаль. Соуза является бронзовым призером чемпионата мира (2019), а также обладателем серебра Панамериканских игр (2019).

Сборная России завоевала 19-ю бронзовую награду и занимает шестое место в медальном зачете Олимпиады. Также на счету российских спортсменов 14 золотых и 21 серебряная медаль. Китайцы идут на первом месте (32−23−16), вторые — американцы (27−33−24), третьи — японцы (21−7−13).