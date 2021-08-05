США сметают соперников на Олимпиаде. Половину игры блестящие американцы просто отдыхают
Общей невнятности подопечных Грега Поповича нашлось объяснение. Баскетболисты банально не видят смысла выкладываться все 40 минут.
Общей невнятности подопечных Грега Поповича нашлось объяснение. Баскетболисты банально не видят смысла выкладываться все 40 минут.
В Токио состоялась первая полуфинальная встреча Олимпийских игр — сборная США встречалась с командой Австралии. В важнейшем матче подопечные Грега Поповича, несмотря на неубедительную игру в первой половине, сумели перевернуть встречу с ног на голову буквально за полторы четверти. Как итог — очередной разгром, выход в финал соревнований и как минимум серебряные медали Олимпиады.
В первой половине встречи в составе сборной США, помимо Кевина Дюранта, отметить было некого. За первые 20 минут Кей Ди набрал свои 15 очков и 5 подборов, но при этом не забросил ни одного из пяти трёхочковых. С бросками
В итоге за 12 минут американцы совершили рывок 28:4. На подмогу неудержимому Дюранту пришёл Девин Букер, и австралийцы потерялись окончательно. Во второй половине сборная США смотрелась увереннее и в защите, и в нападении, где немного подправила процент реализации, а также подчистую выиграла подбор. Так, в третьей четверти Австралия сумела набрать всего 10 очков (против 32 у соперника). К середине заключительного отрезка подопечные Поповича вели с разницей «+23». За две минуты до сирены австралийцам удалось оформить рывок 7:0, но Джавейл Макги, оформивший два данка подряд, установил окончательный счёт в матче — 97:78.
Самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант, собравший 23 очка, 9 подборов и 2 передачи. Ещё 20 очков на счету Девина Букера, 11+8+8 набрал Джру Холидэй. В составе австралийской команды лучшим стал Патти Миллс — 15 очков, 5 подборов, 8 ассистов. 14 очков и 4 подбора на свой счёт записал Данте Экзам.
Следующие соперники команд определятся уже сегодня после второго полуфинального матча, в котором встретятся сборные Словении и Франции. Австралийцы поборются с проигравшими в этой паре за бронзовые медали, США сразятся за золото с победителем. Заключительные встречи олимпийского турнира состоятся послезавтра, 7 августа.
Несмотря на все существующие в команде проблемы, по ходу турнира американцы показали, что способны собраться и вернуться в игру, когда того требует ситуация. В четвертьфинальном матче с Испанией они также отыграли двузначное отставание во второй половине. В последнем матче группового эта с Чехией тоже были проблемы и преимущество соперника на старте, что заставляло сомневаться в способности американцев выиграть золото. Однако в конечном счёте США просто сметают соперников. При этом половину игры отдыхают. В целом невыразительному качеству баскетбола подопечных Поповича можно найти объяснение. Американцы настолько уверены в своём преимуществе над любым оппонентом, что просто не видят смысла выкладываться все 40 минут. Хотя спешить отдавать им золото не будем. Словения или Франция в финале просто так сдаваться не станут.
Сегодня австралийцы отлично провели первые 15 минут, но сборная США на классе задавила соперника после большого перерыва. И теперь у них появился шанс «отомстить» сборной Франции, которая нанесла команде единственное поражение на турнире (и первое за 17 лет), а также реабилитироваться за проваленный два года назад чемпионат мира.
Подопечные Поповича точно уедут домой с медалями, хотя ещё пару недель назад казалось, что они как никогда близки к провалу. Однозначно от баскетболистов США ждут только золото, которое на этих Играх может стать очень важным, учитывая ещё не законченную гонку с Китаем за первое место в неофициальном медальном зачёте.
Арина Ершова