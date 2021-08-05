Российские ватерполистки уступили сборной США в полуфинале Олимпиады

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
33
24
16
2США
27
34
24
5Россия
15
21
19
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Женщины. Финал
Шанне Браспеннинкс
Эллесса Эндрюс
Лориан Генест
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Мужчины. Финал
Массимо Стано
Коки Икеда
Тошикадзу Яманиши
Результаты
Бокс
до 57 кг. Мужчины. Финал
Дюк Рэган
Альберт Батыргазиев
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цуань Хунчань
Чэнь Юйси
Мелисса Ву
Результаты
Скейтбординг
Парк. Мужчины. Финал
Киган Палмер
Педру Баррос
Кори Джуно
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 1000 м. Мужчины. Финал
Австралия
Германия
Чехия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон
Тамара Чипеш
Эмма Йоргенсен
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Невин Харрисон
Лоренс Венсан-Лапуэнт
Людмила Лузан
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Мужчины. Финал
Хэйнсли Парчмент
Грант Холлоуэй
Рональд Леви
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 200 м. Мужчины. Финал
Шандор Тотка
Манфреди Рицца
Лайам Хит
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Мужчины. Финал
Райан Краузер
Джо Ковач
Томас Уолш
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Мужчины. Финал
Педру Пишарду
Жу Яминь
Юг-Фабрис Занго
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Германия
Гонконг
Результаты
Хоккей на траве
Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Индия
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Флориан Велльброк
Кшиштоф Расовски
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Мужчины. Финал
Андре де Грасс
Кеннет Беднарек
Ноа Лайлз
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Финал
Айсулу Тыныбекова
Юкаку Каваи
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любовь Овчарова
Тайбе Мустафа Юсейн
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Мужчины. Финал
Эммануэль Кипкуруи Корир
Фергюсон Черуйот Ротич
Патрик Добек
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анастасия Григорьева
Ирина Коляденко
Результаты
Расписание событий
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала
11:00скороФранцияЕгипет
Футбол. Женщины. Матч за 3-е место
11:00скороАвстралияСША
Карате. Женщины
11:30скороЖенщины. Ката. Матч за 3-е место
Современное пятиборье. Мужчины
12:00скороМужчины. Фехтование (квалификация)
Карате. Женщины
12:00скороЖенщины. Ката. Финал
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:15скороФранк ЧамисоМагомед Каджимагомедов
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:30скороЗаурбек СидаковДанияр Кайсанов
Карате. Мужчины
12:30скороМужчины. до 67 кг. 1/2 финала
Карате. Мужчины
12:30скороМужчины. до 67 кг. 1/2 финала
Велоспорт - Трек. Мужчины
12:40скороОмниум. Мужчины. Гонка по очкам
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:45скороГено ПетриашвилиАмир Хоссейн Заре
Велоспорт - Трек. Мужчины
12:50скороСпринт. Мужчины. Заезд за 5-е место
Вольная борьба. Женщины
12:55скороЖенщины. до 53 кг. 1/2 финала
Вольная борьба. Женщины
12:55скороЖенщины. до 53 кг. 1/2 финала
Хоккей на траве. Мужчины. Финал
13:00скороАвстралияБельгия
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
13:00скороГейбл Дэн СтивенсонЛхагвагерел Мунхтур
Скалолазание. Мужчины
13:00скороБоулдеринг. Мужчины
Бейсбол. Мужчины. Матч за выход в финал
13:00скороW #6L #7
Карате. Женщины
13:00скороЖенщины. до 55 кг. 1/2 финала
Карате. Женщины
13:00скороЖенщины. до 55 кг. 1/2 финала
11:29 (мск), источник: ТАСС

Российские ватерполистки уступили сборной США в полуфинале Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 15:11 в пользу американок.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло уступила команде США со счетом 11:15 и сыграет за бронзовые медали Олимпийских игр в Токио.

В матче за третье место, который состоится 7 августа, россиянки встретятся с командой, проигравшей в полуфинале между сборными Испании и Венгрии.

Ворота сборной России защищала 22-летняя Евгения Головина, которая является вторым голкипером команды. В запасе же осталась бронзовый призер Олимпиады и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Анна Карнаух. В матче Головина отразила 10 из 25 бросков.

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 5 августа

По итогам группового этапа сборная России заняла третье место в группе В. Россиянки обыграли китаянок (18:17) и японок (20:16), сыграли вничью с венгерками (10:10) и уступили американкам (5:18). В четвертьфинале команда России победила австралийских ватерполисток со счетом 9:8.

Женская сборная России является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2000, 2016). Также россиянки пять раз завоевывали бронзовые награды чемпионатов мира (2003, 2007, 2009, 2011, 2017) и трижды выигрывали чемпионат Европы. Сборная США вышла в финал олимпийского турнира в четвертый раз подряд, став серебряным призером в 2008 году и дважды выиграв золотые награды (2012, 2016), кроме того американки стали вторыми на Играх-2000 и завоевали бронзу на Олимпиаде 2004. Сборная США выиграла три последних чемпионата мира, всего в активе американок шесть побед на мировых первенствах.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
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XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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