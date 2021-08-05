Есть первое золото в боксе! Российский «танк» перемолол американца

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5 августа на Олимпиаде в Токио прошёл первый финал с участием россиянина. Бороться за золото вышел представитель весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев. Его соперником стал Дюк Рэган из США. Назвать фаворита пары было непросто. Оба проводили Олимпиаду на высшем уровне.

Батыргазиев в предыдущих поединках одолел доминиканца де ла Круса, представителя Монголии Тцэнбаатара, а в полуфинале в тяжелейшей схватке справился с трёхкратным чемпионом мира с Кубы, самим Ласаро Альваресом. С учётом последней победы, казалось, что Батыргазиева на Олимпиаде уже не остановить.

Но его соперник также прошёл по турнирной сетке очень непростых соперников. В 1/16 он справился с оппонентом из Франции, затем уверенно перебоксировал техничного Серика Темиржанова из Казахстана, а в четвертьфинале в тяжёлой схватке одолел опытного и титулованного ирландца Курта Уокера. В полуфинале Дюку с соперником повезло больше, чем Батыргазиеву. Американец дрался с 20-летним Самуэлем Такуи из Ганы, который до этого на международных стартах особых высот не достигал.

Пикантности финалу добавлял тот факт, что оба боксёра уже начали выстраивать карьеру в профессионалах. Рэган в профи провёл четыре поединка и победил во всех из них. Батыргазиев же мог похвастать тремя победами в трёх схватках. И было очень интересно, кто же из двух профи, выступающих в одном дивизионе, проиграет впервые за долгое время.

Понимая, что на кону слишком много, боксёры начали в размеренном темпе, присматриваясь друг к другу. Первым в серьёзное наступление перешёл россиянин. Альберт в свойственной для себя манере пошёл вперёд, начав выбрасывать большое количество ударов. Американец был очень пассивен, изредка отстреливаясь классическими прямыми. Складывалось ощущение, что Рэган смирился с поражением в первом раунде.

Во втором отрезке Рэган немного прибавил. Стало тревожно. Похоже, Дрю понял, что ждать атак Альберта — значит, подписать себе приговор. Американец сам пробовал работать первым номером и начал попадать. Так что симпатии судей могли качнуться уже в его пользу. Осознавая это, Батыргазиев на заключительном отрезке включил свой фирменный темп. Рэган, видимо, не был способен его выдерживать. Да, он попадал на отходах, но Альберта это не останавливало. Зачастую отсутствие видимого эффекта от попаданий по сопернику давит психологически, видимо, это случилось и с Рэганом. Проявив небольшую активность в середине раунда, в концовке он совсем сник. Батыргазиев пёр вперёд словно танк и просто перемолол соперника. По итогам трёх раундов судьи решением большинства отдали победу уроженцу Дагестана.

Есть первое золото России в боксе! Безусловно, Батыргазиев его заслужил. То, как он работал в ходе поединков, поражало. Невероятный темп, скорость и огромное количество ударов. Выдержать такое не смог никто. Огромное спасибо, Альберт. Поздравляем с победой!