Наши волейболисты сломили Бразилию в полуфинале Олимпиады: сказочно ушли с 12:20, все решила одна неожиданная замена
Россия в финале — спустя 9 лет!
Россия в финале — спустя 9 лет!
Егор Клюка вбил последний мяч и рухнул на пол — а наши устроили
Но про замены чуть позже. Они действительно поменяли игру, которая не пошла с самого начала. Бразильцы — команда возрастная и тягучая, но психологически сильная. Умение собраться на решающие матчи, выдать там максимум или даже больше — в этом нашим соперникам нет равных. Может быть, поэтому Бразилия не пропускала олимпийские финалы с 2004 года.
Вдумайтесь: 4 финала подряд! И пятый был как никогда близок.
Куражную Бразилию можно сломать только подачей и быстрой игрой, но ничего из этого у наших долго не получалось. Легендарный связующий Бруно нагружал первый темп, в защите не падало ничего лишнего — даже наши центральные (Вольвич, Яковлев) регулярно натыкались то на блок, то на подстраховку.
Тренер Ренан Дал Зотто сделал выводы после разгрома в группе (0−3) и перестроил игру:
• у русских хороший блок — ок, значит мы будем играть еще быстрее;.
• у русских сильная подача — ок, мы ее разобрали, надо усилить свою подачу, замучить укороченной и выбить им прием;.
• у русских есть Михайлов — ок, будем успевать чехлить его двойным или даже тройным блоком.
У Дал Зотто огромная личная мотивация — как игрок он проиграл финалы ЧМ и Олимпийских игр, как тренер пришел на место легендарного Бернардиньо, который выиграл с Бразилией абсолютно все, и сравнений с ним не избежать.
Дал Зотто честно сделал работу — и первый сет Бразилия царствовала (25:18): тут нашим можно было или терпеть, пока соперник не начнет ошибаться, или предлагать совсем другую игру. Наши решили не ждать: во втором сете разыгрался Михайлов, который потерялся вместе со всеми на старте, завелся Волков (его эмоций всегда не хватает), постепенно задергался бразильский прием, а Яковлев все чаще успевал цеплять атаки блоком.
25:21 — казалось, наши нащупали ту игру, которая позволила им разорвать Бразилию в группе.
Но Дал Зотто рискнул — заиграл Алана вместо Уоллеса, покричал в перерыве. И третий сет вернул нас в первый, когда на площадке доминировала желтая команда.
Такие качели — смена настроений — были на руку бразильцам. Маурисио вернул хитрые планеры, Лукас стрельнул силовой, Бруно пустил скидочку — и наш либеро Голубев
12:20… В этот момент за исход матча уже было реально страшно. А исход партии, казалось, предрешен.
От Саммельвуо требовался или разъяренный
И финн удивил — посадил на скамейку основу (Вольвича и Волкова), выпустил Куркаева и Подлесных, которые в Токио почти не играли (зацепили минуты с Францией и Тунисом). В тот момент это выглядело скорее агонией или попыткой дать отдохнуть лидерам перед 4-м сетом. Но ход сработал!
«Я выпустил Подлесных и Куркаева, чтобы они дали команде энергии. Но уйти с 12:20 — такие вещи… Я не знаю, как это возможно. Думаю, мы расслабились. Увидели счет: ужас.. Давайте просто играть. Наверное, Бразилия тоже расслабилась. Потом мы догоняли, догоняли, отскок за отскоком — и заметили, что есть шанс. Иногда такие вещи бывают, да. Но четко сказать заранее, что надо сделать именно так — кто может? Никто», — объяснил замену Саммельвуо.
Это и был ключевой момент матча: бразильцы дрогнули, цеплялись в четвертом сете и даже вернулись в игру после эйса Панкова, отыгрались с 15:18, но в решающий момент сборная России сыграла от себя. Сильно, уверенно и очень мощно.
Мы в финале Олимпийских игр спустя 9 лет. Вновь увидели гениальный по сюжету матч с Бразилией (3−1) — с камбэком, драмой, преодолением.
Ура!
Олимпиада-2020
Токио, Япония
½ финала
Бразилия — Россия — 1−3 (25:18, 21:25, 24:26, 23:25).
Россия: Михайлов (22), Клюка (15), Яковлев (12), Волков (7), Подлесных (6), Куркаев (2), Вольвич (2), Панков (2).
Павел Копачев