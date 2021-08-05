Наши волейболисты сломили Бразилию в полуфинале Олимпиады: сказочно ушли с 12:20, все решила одна неожиданная замена

Егор Клюка вбил последний мяч и рухнул на пол — а наши устроили кучу-малу на площадке. Девчонки, проигравшие вчера четвертьфинал как раз Бразилии, кричали «Молодцы!» с первого ряда. Прыгал Яковлев, скакала Ирина Заряжко-Королева, болевшая за парней эмоциональнее остальных, аплодировали Федоровцева и Фетисова, держался за голову Михайлов — еле сдерживал слезы тренер Туомас Саммельвуо, который в этом полуфинальном боевике с Бразилией сделал две ключевые замены. Для консерватора-финна — это был отчаянный шаг.

Но про замены чуть позже. Они действительно поменяли игру, которая не пошла с самого начала. Бразильцы — команда возрастная и тягучая, но психологически сильная. Умение собраться на решающие матчи, выдать там максимум или даже больше — в этом нашим соперникам нет равных. Может быть, поэтому Бразилия не пропускала олимпийские финалы с 2004 года.

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Вдумайтесь: 4 финала подряд! И пятый был как никогда близок.

Куражную Бразилию можно сломать только подачей и быстрой игрой, но ничего из этого у наших долго не получалось. Легендарный связующий Бруно нагружал первый темп, в защите не падало ничего лишнего — даже наши центральные (Вольвич, Яковлев) регулярно натыкались то на блок, то на подстраховку.

Тренер Ренан Дал Зотто сделал выводы после разгрома в группе (0−3) и перестроил игру:

• у русских хороший блок — ок, значит мы будем играть еще быстрее;.

• у русских сильная подача — ок, мы ее разобрали, надо усилить свою подачу, замучить укороченной и выбить им прием;.

• у русских есть Михайлов — ок, будем успевать чехлить его двойным или даже тройным блоком.

У Дал Зотто огромная личная мотивация — как игрок он проиграл финалы ЧМ и Олимпийских игр, как тренер пришел на место легендарного Бернардиньо, который выиграл с Бразилией абсолютно все, и сравнений с ним не избежать.

Дал Зотто честно сделал работу — и первый сет Бразилия царствовала (25:18): тут нашим можно было или терпеть, пока соперник не начнет ошибаться, или предлагать совсем другую игру. Наши решили не ждать: во втором сете разыгрался Михайлов, который потерялся вместе со всеми на старте, завелся Волков (его эмоций всегда не хватает), постепенно задергался бразильский прием, а Яковлев все чаще успевал цеплять атаки блоком.

25:21 — казалось, наши нащупали ту игру, которая позволила им разорвать Бразилию в группе.

Но Дал Зотто рискнул — заиграл Алана вместо Уоллеса, покричал в перерыве. И третий сет вернул нас в первый, когда на площадке доминировала желтая команда.

Такие качели — смена настроений — были на руку бразильцам. Маурисио вернул хитрые планеры, Лукас стрельнул силовой, Бруно пустил скидочку — и наш либеро Голубев чуть-чуть поплыл. А главное — выпал из игры Волков, совсем ничего не получалось у Вольвича.

12:20… В этот момент за исход матча уже было реально страшно. А исход партии, казалось, предрешен.

От Саммельвуо требовался или разъяренный тайм-аут, как у Алекно в финале-2012 («Пока ничего не делаем — только смотрим, как они хорошо играют. По-моему, восхищаемся!»), или нестандартный ход — до которого додумался тот же Алекно (перевел Мусэрского в диагональ).

И финн удивил — посадил на скамейку основу (Вольвича и Волкова), выпустил Куркаева и Подлесных, которые в Токио почти не играли (зацепили минуты с Францией и Тунисом). В тот момент это выглядело скорее агонией или попыткой дать отдохнуть лидерам перед 4-м сетом. Но ход сработал!

«Я выпустил Подлесных и Куркаева, чтобы они дали команде энергии. Но уйти с 12:20 — такие вещи… Я не знаю, как это возможно. Думаю, мы расслабились. Увидели счет: ужас.. Давайте просто играть. Наверное, Бразилия тоже расслабилась. Потом мы догоняли, догоняли, отскок за отскоком — и заметили, что есть шанс. Иногда такие вещи бывают, да. Но четко сказать заранее, что надо сделать именно так — кто может? Никто», — объяснил замену Саммельвуо.

Это и был ключевой момент матча: бразильцы дрогнули, цеплялись в четвертом сете и даже вернулись в игру после эйса Панкова, отыгрались с 15:18, но в решающий момент сборная России сыграла от себя. Сильно, уверенно и очень мощно.

Мы в финале Олимпийских игр спустя 9 лет. Вновь увидели гениальный по сюжету матч с Бразилией (3−1) — с камбэком, драмой, преодолением.

Ура!

Олимпиада-2020

Токио, Япония

½ финала

Бразилия — Россия — 1−3 (25:18, 21:25, 24:26, 23:25).

Россия: Михайлов (22), Клюка (15), Яковлев (12), Волков (7), Подлесных (6), Куркаев (2), Вольвич (2), Панков (2).