«Выглядели хуже, чем дети с юношеской Олимпиады». Мужскую сборную США уничтожают за провал в эстафете 4×100 м

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
33
24
16
2США
27
34
25
6Россия
15
21
19
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Финал
Кумар Рави
Завур Угуев
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Томас Гилман
Реза Атринагарчи
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Мужчины. Итог
Мэттью Уоллс
Кэмпбелл Стюарт
Элия Вивиани
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Георги Валентинов
Нурислам Санаев
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Женщины. Финал
Шанне Браспеннинкс
Эллесса Эндрюс
Лориан Генест
Результаты
Футбол
Женщины. Матч за 3-е место
Австралия
США
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Мужчины. Финал
Массимо Стано
Коки Икеда
Тошикадзу Яманиши
Результаты
Бокс
до 57 кг. Мужчины. Финал
Дюк Рэган
Альберт Батыргазиев
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цуань Хунчань
Чэнь Юйси
Мелисса Ву
Результаты
Скейтбординг
Парк. Мужчины. Финал
Киган Палмер
Педру Баррос
Кори Джуно
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 1000 м. Мужчины. Финал
Австралия
Германия
Чехия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон
Тамара Чипеш
Эмма Йоргенсен
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Невин Харрисон
Лоренс Венсан-Лапуэнт
Людмила Лузан
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Мужчины. Финал
Хэйнсли Парчмент
Грант Холлоуэй
Рональд Леви
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 200 м. Мужчины. Финал
Шандор Тотка
Манфреди Рицца
Лайам Хит
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Мужчины. Финал
Райан Краузер
Джо Ковач
Томас Уолш
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Мужчины. Финал
Педру Пишарду
Жу Яминь
Юг-Фабрис Занго
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Германия
Гонконг
Результаты
Хоккей на траве
Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Индия
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Флориан Велльброк
Кшиштоф Расовски
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Расписание событий
Карате. Мужчины
12:30скороМужчины. до 67 кг. 1/2 финала
Карате. Мужчины
12:30скороМужчины. до 67 кг. 1/2 финала
Велоспорт - Трек. Мужчины
12:50скороСпринт. Мужчины. Заезд за 5-е место
Хоккей на траве. Мужчины. Финал
13:00скороАвстралияБельгия
Скалолазание. Мужчины
13:00скороБоулдеринг. Мужчины
Бейсбол. Мужчины. Матч за выход в финал
13:00скороW #6L #7
Карате. Женщины
13:00скороЖенщины. до 55 кг. 1/2 финала
Карате. Женщины
13:00скороЖенщины. до 55 кг. 1/2 финала
Легкая атлетика. Женщины
13:20скороШест. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
13:25скороЭстафета 4х400 м. Женщины. Предварительный раунд
Настольный теннис. Женщины. Финал
13:30скороКитайЯпония
Карате. Мужчины
13:30скороМужчины. до 67 кг. Финал
Водное поло. Женщины. 1/2 финала
13:50скороИспанияВенгрия
Вольная борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
14:00скороДжавраил ШапиевАртур Найфонов
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала
14:00скороФранцияСловения
Легкая атлетика. Мужчины
14:00скоро1500 м. Мужчины. Полуфиналы
Карате. Женщины
14:00скороЖенщины. до 55 кг. Финал
Вольная борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
14:10скороМайлз АминеДипак Пуния
Вольная борьба. Мужчины. Финал
14:20скороХасан ЯзданичаратиДэвид Тэйлор
Легкая атлетика. Мужчины
14:20скороДесятиборье. Мужчины. Копье
12:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Выглядели хуже, чем дети с юношеской Олимпиады». Мужскую сборную США уничтожают за провал в эстафете 4×100 м

Американцы стали шестыми в своем квалификационном забеге, проиграв Китаю — проблема в передаче эстафетной палочки, которая преследует представителей Соединенных Штатов с 2000 года.

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Источник: Reuters

Мужская сборная США сенсационно не пробилась в финал эстафеты 4×100 на Олимпийский играх в Токио. В своем забеге в квалификации звездно-полосатые спортсмены показали только шестой результат, хотя раннее, начиная с 1920 года, 15 раз выигрывали эту дистанцию на Олимпиадах. Последний чемпионат мира в этой дисциплине сюрпризов Америке не принес — уверенная победа с лучшим результатом сезона. А в Токио — провал.

Звездная команда не гарантирует успеха в эстафете

У американцев всегда были очень быстрые спринтеры, но почему-то такой элемент как передача эстафетной палочки им часто не дается. Вот и на сей раз в квалификации был очень крутой состав, но победить палочку американской четверке не удалось. Чемпион мира на дистанции 60 метров в помещении Трэйвон Бромелл, серебряный призер Олимпиады в Токио в беге на 100 метров Фред Керли, специалист по коротким дистанциям Ронни Бэйкер и чемпион мира-2019 именно в такой эстафете Крэйвон Гиллеспи в Токио не справились с передачей эстафеты и стали только шестыми в квалификации. 38,1 — это на целую секунду медленнее результата сборной США в Дохе в 2019 году.

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Половина этой команды пробилась в финал индивидуальных соревнований в беге на 100 метров — там выступали Керл и Бейкер. У Бромелла — лучший результат сезона в этой дистанции, а Гиллеспи был в составе сборной на последнем чемпионате мира. Однако огромный суммарный талант всех спортсменов не позволил им показать достойный результат. Особенно на это повлияла вторая передача, когда американцы потеряли всю слаженность в работе, а Гиллеспи на последнем этапе уже ничего не смог сделать. А в забеге внезапно победил Китай с результатом в 37,92 секунды.

Источник: Reuters

Так после лидерства в эстафете 4 по 100 метров в течение десятилетий теперь у США серьезные проблемы — последнее их золото было в 2000 году. Самое печальное — то, что именно эта дисциплина является для американской сборной той, на которой они всегда делают ставку. А с 1995 года подобный случай уже 10-й провальный на чемпионатах мир или Олимпийских играх. Например, в Рио пять лет назад команда США была дисквалифицирована примерно по той же причине — неправильная передача эстафетной палочки.

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«У этой команды вообще есть тренер?»

Девятикратный олимпийский чемпион Карл Льюис был ошарашен таким результатом соотечественников:

— Американская команда сделала все не так, как надо в мужской эстафете. Неправильная передача палочки, спортсмены наступали не на те ноги. На лидерство рассчитывать не стоило. Это было полным замешательством и совершенно неприемлемо для легкоатлетов из США. Они выглядели хуже, чем дети с юношеских Олимпийских игр, которые проводит Спортивный союз любителей США, — написал Льюис в Twitter.

В ответах к этому посту посыпались предложения Карлу возглавить американскую эстафетную сборную и привести ее к долгожданному золоту.

Ron Nelson, Jr.: Карл, когда тебя попросят стать олимпийским тренером нашей команды? Это нужно было сделать много лет назад. У тебя есть опыт, и у тебя есть возможность его закрепить. Ты действительно умеешь бегать эстафету и можешь легко научить успешную эстафетную команду выигрывать золотые медали.

Mike H: Можешь, пожалуйста, быть ответственным за эстафеты в Париже-2024? Я подпишу чертову петицию.

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 5 августа

Многие болельщики были просто в шоке от результатов сборной США — кажется, что так плохо они не выступали никогда. Теперь даже Китай и Япония бегают быстрее Америки.

Eiznov: Американские мужчины-спринтеры слишком многое выставляют напоказ и просто смущают… Четыре Олимпиады подряд они не выигрывают в соревнованиях, в которых мы лидировали. Японцы и китайцы впереди нас в беге… Грустно, но правда.

Brandon: Я в шоке. Никогда не видела, чтобы США выступали так плохо в эстафете 4 по 100 метров.

Есть и замечания, что проблема в самой технике передачи эстафетной палочки. Комментаторы отметили, что даже школьники сейчас могут делать это лучше.

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Mike White: Серьезно? Я был в шоке, что они хотя бы вообще передали палочку, так как они всегда просто роняют ее.

Rarefantasy: Они не выглядели командой. Казалось, что они просто никогда до этого не тренировались. Пять лет подготовки к этому, а в итоге большинство учеников средних школ передают эстафетную палочку лучше. У команды вообще есть тренер? Как США вообще так сильно провалились в эстафете 4 по 100, что целых восемь стран оказались быстрее?

Erniesfo: Я заметил, что американская сборная просто не знает, как правильно передавать эстафетную палочку.

Есть мнения, что у сборной США нет никакой специальной подготовки к эстафете — есть просто много хороших спринтеров, но это не равно команде:

Dr. Jason Karp: Проблема в том, что у США никогда не было эстафетной команды. У них есть большое количество индивидуально сильных атлетов, некоторые могут бегать на более ранних этапах и полуфиналах, другие — в финале. А нужно иметь четырех человек, которые могут бегать каждый этап и тренироваться, как команда. Как и в других видах спорта.

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Были и комментарии насчет настроя на Олимпийские игры — кому-то показалось, что спортсмены не особо хотели участвовать в Играх. Что ж, такая позиция тоже имеет право на существование — все-таки сложный год: пандемия, тесты, проблемы с тренировками и болезни:

LA Rams Fan Zone: Во многих турнирах позиция американской команды кажется такой: «Мы точно должны участвовать в Олимпиаде в Токио?» Некоторые все-таки заставляли себя работать, но было гораздо больше, чем всего лишь парочка тренером и спортсменов, которые оказались равнодушны к участию в Играх.

В любом случае, такой результат совершенно неприемлем для сборной, которая некогда была абсолютным лидером в эстафете 4 по 100 метров. А после 2000 года взяла всего одну медаль на Олимпийских играх. Что с этим делать, виднее специалистам сборной. Но, кажется, США окончательно потеряли одну из своих профильных дисциплин.

Анастасия Плетнева

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
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XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
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XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
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XVII Летние Олимпийские игры в Риме
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XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
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