«Выглядели хуже, чем дети с юношеской Олимпиады». Мужскую сборную США уничтожают за провал в эстафете 4×100 м

Мужская сборная США сенсационно не пробилась в финал эстафеты 4×100 на Олимпийский играх в Токио. В своем забеге в квалификации звездно-полосатые спортсмены показали только шестой результат, хотя раннее, начиная с 1920 года, 15 раз выигрывали эту дистанцию на Олимпиадах. Последний чемпионат мира в этой дисциплине сюрпризов Америке не принес — уверенная победа с лучшим результатом сезона. А в Токио — провал.

Звездная команда не гарантирует успеха в эстафете

У американцев всегда были очень быстрые спринтеры, но почему-то такой элемент как передача эстафетной палочки им часто не дается. Вот и на сей раз в квалификации был очень крутой состав, но победить палочку американской четверке не удалось. Чемпион мира на дистанции 60 метров в помещении Трэйвон Бромелл, серебряный призер Олимпиады в Токио в беге на 100 метров Фред Керли, специалист по коротким дистанциям Ронни Бэйкер и чемпион мира-2019 именно в такой эстафете Крэйвон Гиллеспи в Токио не справились с передачей эстафеты и стали только шестыми в квалификации. 38,1 — это на целую секунду медленнее результата сборной США в Дохе в 2019 году.

Половина этой команды пробилась в финал индивидуальных соревнований в беге на 100 метров — там выступали Керл и Бейкер. У Бромелла — лучший результат сезона в этой дистанции, а Гиллеспи был в составе сборной на последнем чемпионате мира. Однако огромный суммарный талант всех спортсменов не позволил им показать достойный результат. Особенно на это повлияла вторая передача, когда американцы потеряли всю слаженность в работе, а Гиллеспи на последнем этапе уже ничего не смог сделать. А в забеге внезапно победил Китай с результатом в 37,92 секунды.

Так после лидерства в эстафете 4 по 100 метров в течение десятилетий теперь у США серьезные проблемы — последнее их золото было в 2000 году. Самое печальное — то, что именно эта дисциплина является для американской сборной той, на которой они всегда делают ставку. А с 1995 года подобный случай уже 10-й провальный на чемпионатах мир или Олимпийских играх. Например, в Рио пять лет назад команда США была дисквалифицирована примерно по той же причине — неправильная передача эстафетной палочки.

«У этой команды вообще есть тренер?»

Девятикратный олимпийский чемпион Карл Льюис был ошарашен таким результатом соотечественников:

— Американская команда сделала все не так, как надо в мужской эстафете. Неправильная передача палочки, спортсмены наступали не на те ноги. На лидерство рассчитывать не стоило. Это было полным замешательством и совершенно неприемлемо для легкоатлетов из США. Они выглядели хуже, чем дети с юношеских Олимпийских игр, которые проводит Спортивный союз любителей США, — написал Льюис в Twitter.

В ответах к этому посту посыпались предложения Карлу возглавить американскую эстафетную сборную и привести ее к долгожданному золоту.

Ron Nelson, Jr.: Карл, когда тебя попросят стать олимпийским тренером нашей команды? Это нужно было сделать много лет назад. У тебя есть опыт, и у тебя есть возможность его закрепить. Ты действительно умеешь бегать эстафету и можешь легко научить успешную эстафетную команду выигрывать золотые медали.

Mike H: Можешь, пожалуйста, быть ответственным за эстафеты в Париже-2024? Я подпишу чертову петицию.

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Многие болельщики были просто в шоке от результатов сборной США — кажется, что так плохо они не выступали никогда. Теперь даже Китай и Япония бегают быстрее Америки.

Eiznov: Американские мужчины-спринтеры слишком многое выставляют напоказ и просто смущают… Четыре Олимпиады подряд они не выигрывают в соревнованиях, в которых мы лидировали. Японцы и китайцы впереди нас в беге… Грустно, но правда.

Brandon: Я в шоке. Никогда не видела, чтобы США выступали так плохо в эстафете 4 по 100 метров.

Есть и замечания, что проблема в самой технике передачи эстафетной палочки. Комментаторы отметили, что даже школьники сейчас могут делать это лучше.

Mike White: Серьезно? Я был в шоке, что они хотя бы вообще передали палочку, так как они всегда просто роняют ее.

Rarefantasy: Они не выглядели командой. Казалось, что они просто никогда до этого не тренировались. Пять лет подготовки к этому, а в итоге большинство учеников средних школ передают эстафетную палочку лучше. У команды вообще есть тренер? Как США вообще так сильно провалились в эстафете 4 по 100, что целых восемь стран оказались быстрее?

Erniesfo: Я заметил, что американская сборная просто не знает, как правильно передавать эстафетную палочку.

Есть мнения, что у сборной США нет никакой специальной подготовки к эстафете — есть просто много хороших спринтеров, но это не равно команде:

Dr. Jason Karp: Проблема в том, что у США никогда не было эстафетной команды. У них есть большое количество индивидуально сильных атлетов, некоторые могут бегать на более ранних этапах и полуфиналах, другие — в финале. А нужно иметь четырех человек, которые могут бегать каждый этап и тренироваться, как команда. Как и в других видах спорта.

Были и комментарии насчет настроя на Олимпийские игры — кому-то показалось, что спортсмены не особо хотели участвовать в Играх. Что ж, такая позиция тоже имеет право на существование — все-таки сложный год: пандемия, тесты, проблемы с тренировками и болезни:

LA Rams Fan Zone: Во многих турнирах позиция американской команды кажется такой: «Мы точно должны участвовать в Олимпиаде в Токио?» Некоторые все-таки заставляли себя работать, но было гораздо больше, чем всего лишь парочка тренером и спортсменов, которые оказались равнодушны к участию в Играх.

В любом случае, такой результат совершенно неприемлем для сборной, которая некогда была абсолютным лидером в эстафете 4 по 100 метров. А после 2000 года взяла всего одну медаль на Олимпийских играх. Что с этим делать, виднее специалистам сборной. Но, кажется, США окончательно потеряли одну из своих профильных дисциплин.