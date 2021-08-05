Велогонщицу из Нидерландов унесли на носилках после столкновения на олимпийском велотреке

ИДЗУ /Япония/, 5 августа. /ТАСС/. Велогонщица из Нидерландов Лорин ван Риссен и британка Кэти Марчант столкнулись в четверг на треке во время первого четвертьфинального заезда в дисциплине «кейрин», передает корр. ТАСС.

Марчант смогла финишировать пятой, ван Риссен же увезли с трека на носилках, она не завершила гонку.

Бронзовый призер Олимпиады в Токио россиянка Дарья Шмелева отобралась в полуфинал в кейрине с третьего места. Кроме того, в ¼ финала в мужском спринте вышел Денис Дмитриев.