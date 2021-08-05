Мизинова сняли с соревнований по спортивной ходьбе на Олимпиаде из-за нарушения правил

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Василий Мизинов не сумел финишировать на соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 20 км на Олимпийских играх в Токио.

По ходу дистанции он получил три предупреждения за нарушение техники ходьбы и был вынужден отбыть двухминутный штраф в отведенной зоне. После четвертого предупреждения Мизинов был дисквалифицирован. Мизинову 23 года, он является серебряным призером чемпионата мира (2019) и бронзовым призером чемпионата Европы (2018).

Олимпийским чемпионом стал итальянец Массимо Стано, который преодолел дистанцию за 1 час 21 минуту 5 секунд. Серебро завоевал японец Коки Икеда (отставание — 9 секунд), бронзу — его соотечественник Тосикадзу Яманиси (+0.23).

В состав российской команды на Олимпиаду попали 10 легкоатлетов из России. 18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с условием получения ими нейтрального статуса. При этом на крупных международных турнирах, таких как Олимпийские игры в Токио, могут выступать не более десяти российских спортсменов.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 33 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых. Второй идет команда США (27−34−24), третьей — сборная Японии (21−8−14), четвертой — команда Австралии (17−4−18), сборная России располагается на пятой строчке (15−21−19).