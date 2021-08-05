Судьи сняли российского ходока с дистанции. А ведь Мизинов мчал к медали Олимпиады
А на соперников россиянина судьи вообще внимание обращали? Или только нашего атлета пытались подловить на нарушениях?
А на соперников россиянина судьи вообще внимание обращали? Или только нашего атлета пытались подловить на нарушениях?
Драматично завершились соревнования в спортивной ходьбе на 20 км среди мужчин на Олимпиаде в Токио для единственного российского участника. За 7 км до финиша судьи сняли с дистанции
Уроженец Магнитогорска Василий Мизинов по определению считался претендентом на медаль в Токио. Любой скороход, засветившийся на мировом уровне, всегда оказывается под пристальным вниманием соперников и судей. А ходоки из России — вообще всегда. Историю о методах работы Виктора Чёгина и тех, кто курировал его в Минспорта, забыть просто невозможно. Эта история повисла тяжёлым камнем на шее нашей лёгкой атлетики и увлекла её на дно.
Мизинов держал такую скорость, чтобы постоянно держать лидеров в зоне видимости. И половину дистанции не предпринимал никаких активных действий. Но после десяти километров именно Василий потащил группу преследователей вперёд. Индус, буквально бежавший за китайцем, просто встал, да и лидер начал терять скорость. А Мизинов, который задавал темп в группе преследования, получил предупреждение.
Хотя уж техника российских ходоков всегда была образцом для всех остальных. Чёткая постановка стопы, прямое колено, отсутствие фазы полёта. В любые времена именно россияне показывали, как правильно ходить. Мизинов переместился в середину группы, чтобы не слишком привлекать к себе внимание, но судьи уже не отпустили нашего спортсмена. Буквально через три минуты последовало второе предупреждение — в этот момент группа догнала лидера.
Ещё пара минут, судья целенаправленно пошёл наперерез Василию и показал третью карточку, отправив на
Спортивная ходьба — единственная дисциплина лёгкой атлетики, где помимо результата роль играют субъективные оценки. В прыжках, беге и метаниях судьи ничего не могут сделать, если правила не нарушены. А в ходьбе — могут и делают. В данном случае против ходока из России.
Андрей Шитихин