Судьи сняли российского ходока с дистанции. А ведь Мизинов мчал к медали Олимпиады

Драматично завершились соревнования в спортивной ходьбе на 20 км среди мужчин на Олимпиаде в Токио для единственного российского участника. За 7 км до финиша судьи сняли с дистанции вице-чемпиона мира 2019 года Василия Мизинова. Менее чем за пять минут ему показали три жёлтых карточки. А ведь он мчал к медали. Но в спортивной ходьбе так — если судьи косо посмотрят, то до финиша дойти не дадут.

Уроженец Магнитогорска Василий Мизинов по определению считался претендентом на медаль в Токио. Любой скороход, засветившийся на мировом уровне, всегда оказывается под пристальным вниманием соперников и судей. А ходоки из России — вообще всегда. Историю о методах работы Виктора Чёгина и тех, кто курировал его в Минспорта, забыть просто невозможно. Эта история повисла тяжёлым камнем на шее нашей лёгкой атлетики и увлекла её на дно.

Из-за страшной жары, накрывшей Токио, соревнования по спортивной ходьбе были перенесены в Саппоро. В тот самый Саппоро, в котором в 1972-м великий советский лыжник Вячеслав Веденин не склонился ни перед соперниками, ни перед императором Японии. Не склонился и Мизинов, который с самого старта дистанции держался в группе лидеров. Он не бросился в атаку, когда вперёд ушли ходоки из Индии и Китая, а шёл чётко по расписанному с тренером графику.

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Мизинов держал такую скорость, чтобы постоянно держать лидеров в зоне видимости. И половину дистанции не предпринимал никаких активных действий. Но после десяти километров именно Василий потащил группу преследователей вперёд. Индус, буквально бежавший за китайцем, просто встал, да и лидер начал терять скорость. А Мизинов, который задавал темп в группе преследования, получил предупреждение.

Хотя уж техника российских ходоков всегда была образцом для всех остальных. Чёткая постановка стопы, прямое колено, отсутствие фазы полёта. В любые времена именно россияне показывали, как правильно ходить. Мизинов переместился в середину группы, чтобы не слишком привлекать к себе внимание, но судьи уже не отпустили нашего спортсмена. Буквально через три минуты последовало второе предупреждение — в этот момент группа догнала лидера.

Ещё пара минут, судья целенаправленно пошёл наперерез Василию и показал третью карточку, отправив на штраф-стоянку в две минуты. Конечно, это стало настоящим шоком. Видно было, что Мизинов готовился к решающей атаке, но судьи не дали ему этого сделать. При этом соперники не получали замечаний даже при очевидной фазе полёта. Ну, а когда Мизинов вновь вышел на дистанцию уже без малейших шансов на медали, и вновь получил предупреждение, то вынужден был сойти.

Спортивная ходьба — единственная дисциплина лёгкой атлетики, где помимо результата роль играют субъективные оценки. В прыжках, беге и метаниях судьи ничего не могут сделать, если правила не нарушены. А в ходьбе — могут и делают. В данном случае против ходока из России.