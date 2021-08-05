Украинская легкоатлетка призналась в стыде за свою страну

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
33
24
16
2США
29
34
27
5Россия
16
22
20
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Рисако Каваи
Ирина Курочкина
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Валерия Коблова
Эвелина Николова
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Стивен Гардинер
Энтони Хосе Самбрано
Кирани Джеймс
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хонгорзул Болдсайхан
Хелен Марулис
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Финал
Хасан Язданичарати
Дэвид Тэйлор
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Майлз Амине
Дипак Пуния
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Джавраил Шапиев
Артур Найфонов
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Финал
Кумар Рави
Завур Угуев
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Томас Гилман
Реза Атринагарчи
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Мужчины. Итог
Мэттью Уоллс
Кэмпбелл Стюарт
Элия Вивиани
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Георги Валентинов
Нурислам Санаев
Результаты
Легкая атлетика
Шест. Женщины. Финал
Кэти Нажотт
Анжелика Сидорова
Холли Брэдшоу
Результаты
Хоккей на траве
Мужчины. Финал
Австралия
Бельгия
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Женщины. Финал
Шанне Браспеннинкс
Эллесса Эндрюс
Лориан Генест
Результаты
Футбол
Женщины. Матч за 3-е место
Австралия
США
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Мужчины. Финал
Массимо Стано
Коки Икеда
Тошикадзу Яманиши
Результаты
Бокс
до 57 кг. Мужчины. Финал
Дюк Рэган
Альберт Батыргазиев
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цуань Хунчань
Чэнь Юйси
Мелисса Ву
Результаты
Скейтбординг
Парк. Мужчины. Финал
Киган Палмер
Педру Баррос
Кори Джуно
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 1000 м. Мужчины. Финал
Австралия
Германия
Чехия
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала
14:00скороФранцияСловения
Легкая атлетика. Мужчины
14:00скоро1500 м. Мужчины. Полуфиналы
Карате. Женщины
14:00скороЖенщины. до 55 кг. Финал
Скалолазание. Мужчины
14:30скороСложность. Мужчины
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала
15:00скороИспанияДания
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/2 финала
15:00скороАндерс Мол / Кристиан СорумМартин Плавиньш / Эдгар Токс
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала
15:00скороФранцияАргентина
Легкая атлетика. Женщины
15:20скороСемиборье. Женщины. 800 м
Легкая атлетика. Мужчины
15:40скороДесятиборье. Мужчины. 1500 м
Скалолазание. Мужчины
16:00скороМногоборье. Мужчины. Итог
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/2 финала
16:00скороШериф Юнусс / Ахмед ТиянВячеслав Красильников / Олег Стояновский
Легкая атлетика. Мужчины
23:30скороХодьба 50 км. Мужчины. Финал
Настольный теннис. Мужчины
6.08скороМужчины. Командное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Мужчины
6.08скороМужчины. Командное первенство. Финал
Гольф. Женщины
6.08скороЛичное первенство. Женщины. 3-й раунд
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
6.08скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Предварительные заезды
Пляжный волейбол. Женщины. Матч за 3-е место
6.08скороТина Граудина / Анастасия КравченокаАнук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
6.08скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Предварительные заезды
Гимнастика художественная. Женщины
6.08скороЛичное первенство. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Матч за 3-е место
6.08скороВеликобританияИндия
14:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинская легкоатлетка призналась в стыде за свою страну

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова призналась в стыде за свою страну после выступления на Олимпийских играх в Токио. Ее слова приводит «Обозреватель».

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Источник: Reuters

Спортсменка обратила внимание на то, что самостоятельно готовилась к Играм, подбирая себе команду из тренеров и массажистов, когда для иностранцев все вопросы решают федерации.

Они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход — это немножко может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова.
Анна Рыжикова
украинская легкоатлетка

На Олимпийских играх в Токио Рыжикова участвовала в беге на дистанции 400 метров с барьерами. Украинка пробилась в финал, где заняла пятое место. Еще одна украинка Виктория Ткачук расположилась на шестой строчке. Победительницей стала американка Сидни Маклафлин, установившая мировой рекорд. Второе место заняла другая американка Далила Мухаммад, а третье — представительница Нидерландов Фемке Бол.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
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Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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