Российский борец вольного стиля Угуев завоевал золотую медаль Олимпиады в весе до 57 кг
В финале спортсмен победил представителя Индии Кумара Рави.
В финале спортсмен победил представителя Индии Кумара Рави.
ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Россиянин Заур Угуев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.
В финале он победил представителя Индии Кумара Рави со счетом 7:4. Сборная России, завоевавшая 16 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых медалей, поднялась на пятое место в медальном зачете.