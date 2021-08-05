Российский борец вольного стиля Угуев завоевал золотую медаль Олимпиады в весе до 57 кг

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
33
24
16
2США
27
34
26
5Россия
16
21
19
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Финал
Кумар Рави
Завур Угуев
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Томас Гилман
Реза Атринагарчи
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Мужчины. Итог
Мэттью Уоллс
Кэмпбелл Стюарт
Элия Вивиани
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Георги Валентинов
Нурислам Санаев
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Женщины. Финал
Шанне Браспеннинкс
Эллесса Эндрюс
Лориан Генест
Результаты
Футбол
Женщины. Матч за 3-е место
Австралия
США
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Мужчины. Финал
Массимо Стано
Коки Икеда
Тошикадзу Яманиши
Результаты
Бокс
до 57 кг. Мужчины. Финал
Дюк Рэган
Альберт Батыргазиев
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цуань Хунчань
Чэнь Юйси
Мелисса Ву
Результаты
Скейтбординг
Парк. Мужчины. Финал
Киган Палмер
Педру Баррос
Кори Джуно
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 1000 м. Мужчины. Финал
Австралия
Германия
Чехия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон
Тамара Чипеш
Эмма Йоргенсен
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Невин Харрисон
Лоренс Венсан-Лапуэнт
Людмила Лузан
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Мужчины. Финал
Хэйнсли Парчмент
Грант Холлоуэй
Рональд Леви
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 200 м. Мужчины. Финал
Шандор Тотка
Манфреди Рицца
Лайам Хит
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Мужчины. Финал
Райан Краузер
Джо Ковач
Томас Уолш
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Мужчины. Финал
Педру Пишарду
Жу Яминь
Юг-Фабрис Занго
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Германия
Гонконг
Результаты
Хоккей на траве
Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Индия
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Флориан Велльброк
Кшиштоф Расовски
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Расписание событий
Карате. Мужчины
12:30скороМужчины. до 67 кг. 1/2 финала
Карате. Мужчины
12:30скороМужчины. до 67 кг. 1/2 финала
Велоспорт - Трек. Мужчины
12:50скороСпринт. Мужчины. Заезд за 5-е место
Хоккей на траве. Мужчины. Финал
13:00скороАвстралияБельгия
Скалолазание. Мужчины
13:00скороБоулдеринг. Мужчины
Бейсбол. Мужчины. Матч за выход в финал
13:00скороW #6L #7
Карате. Женщины
13:00скороЖенщины. до 55 кг. 1/2 финала
Карате. Женщины
13:00скороЖенщины. до 55 кг. 1/2 финала
Легкая атлетика. Женщины
13:20скороШест. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
13:25скороЭстафета 4х400 м. Женщины. Предварительный раунд
Настольный теннис. Женщины. Финал
13:30скороКитайЯпония
Карате. Мужчины
13:30скороМужчины. до 67 кг. Финал
Водное поло. Женщины. 1/2 финала
13:50скороИспанияВенгрия
Вольная борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
14:00скороДжавраил ШапиевАртур Найфонов
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала
14:00скороФранцияСловения
Легкая атлетика. Мужчины
14:00скоро1500 м. Мужчины. Полуфиналы
Карате. Женщины
14:00скороЖенщины. до 55 кг. Финал
Вольная борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
14:10скороМайлз АминеДипак Пуния
Вольная борьба. Мужчины. Финал
14:20скороХасан ЯзданичаратиДэвид Тэйлор
Легкая атлетика. Мужчины
14:20скороДесятиборье. Мужчины. Копье
14:16 (мск), источник: ТАСС

Российский борец вольного стиля Угуев завоевал золотую медаль Олимпиады в весе до 57 кг

В финале спортсмен победил представителя Индии Кумара Рави.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Россиянин Заур Угуев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

В финале он победил представителя Индии Кумара Рави со счетом 7:4. Сборная России, завоевавшая 16 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых медалей, поднялась на пятое место в медальном зачете.

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Трасса для маунтинбайка в Идзу
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