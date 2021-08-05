Российская легкоатлетка Сидорова стала серебряным призером Олимпиады в прыжках с шестом

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по прыжкам с шестом на Олимпийских играх в Токио.

Результат Сидоровой составил 4,85 м. Чемпионкой стала американка Кэти Нэйджот, которая со второй попытки взяла высоту 4,90 м. Сидоровой не удалось дважды взять высоту 4,90 м, после чего она запросила 4,95 м, но также не смогла преодолеть планку. Бронзовая награда на счету британки Холли Брэдшоу (4,85).

Сидоровой 30 лет, она является действующей чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении. Ее личным рекордом является высота 4,95 м.

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В состав российской команды на Олимпиаду попали 10 легкоатлетов из России. 18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с условием получения ими нейтрального статуса. При этом на крупных международных турнирах, таких как Олимпийские игры в Токио, могут выступать не более десяти российских спортсменов.

Серебряная медаль Сидоровой стала для российской команды 22-й на Играх в Токио. Российские спортсмены располагаются на пятой строчке медального зачета, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая (33−24−16), второй идет команда США (29−34−26), третьей — сборная Японии (21−9−14), четвертой — команда Австралии (17−5−18).