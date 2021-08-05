Серебро со слезами на глазах. Анжелика Сидорова стала второй в прыжках с шестом

Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Женщины. Шест. Финал

1. Кэти Нажотт (США) — 4.90

2. Анжелика Сидорова (Россия) — 4.85

3. Холли Брэдшоу (Великобритания) — 4.85.

«Помните, нам тогда сделали в Москве утешительные соревнования “Звезды-2016”? На заключительной тренировке перед ними Анжелика прыгает, приземляется в яму, плачет, вытирает слезы и идет прыгать еще раз… Это непередаваемо».

Так говорила тренер Анжелики Светлана Абрамова в 2019-м, сразу после их сумасшедшей победы на чемпионате мира. На тот момент уже прошло три года, завоевано золото, а боль от недопуска в Рио все равно не отпускала. Тогда Сидорова даже думать боялась о Токио. А вдруг опять не пустят?!

С этими Играми тоже было все неясно до последнего. Сначала история с поддельной базой данных московской лаборатории и очередные санкции против родной федерации. Потом пандемия и перенос Олимпиады. Ну и наконец, нервотрепка вокруг нейтрального статуса. Хорошо еще, что Анжелика получила его одной из первых. Ее коллега по сектору Тимур Моргунов, например, так и не дождался своего допуска вовремя.

До золота не хватило одной попытки

27 фотографий 27 фотографий 27 фотографий Олимпиада в Токио: все чемпионы 5 августа

Сидорова ждала своей Олимпиады почти десятилетие: сначала четыре года до Рио, а потом еще пять — до Токио. А потом еще пять долгих минут, когда все семь соперниц до нее сбивали планку на стартовой отметке 4,50 м. В этот момент стало тревожно: а вдруг проблема в секторе? На чемпионате России месяц назад с Сидоровой такое уже было: судьи неправильно установили стойки, из-за этого пострадали результаты у всех участниц.

Но дело было в чем-то другом. Словно в этот вечер грозные соперницы, до этого без проблем штамповавшие прыжки по 4,80 м, вдруг превратились в беспомощных учениц. Может, это Анжелику и расслабило? Внезапно взять 4,70 м с первой попытки смогла только она. Уже на 4,80 их осталось всего четыре, причем только Сидорова чисто прошла обе высоты. В этот момент казалось, что победа уже дело техники.

Та же четверка — Анжелика, олимпийская чемпионка из Греции Катерина Стефаниди, американка Кэти Наджетт и англичанка Холли Брэдшоу — добралась и до 4,90. Преимущество по попыткам по-прежнему было на стороне Сидоровой. Но стало очевидно, что борьба все же будет. Никто просто так Анжелике олимпийское золото не отдаст.

И вот вторая попытка на 4,90 м. Сидорова сбивает планку, и по ее лицу очевидно: все очень плохо. Задачей было брать все высоты с первого же прыжка. Иначе твоей ошибкой тут же воспользуются. Как и сделала Наджетт — теперь лидерство было у нее. Британка и гречанка соревнования закончили, Сидорова уже точно серебряный призер Олимпиады. Но ей-то нужно было большего.

Чтобы остаться в борьбе за золото, Анжелике нужно было на заказ брать 4,95 м. С единственного оставшегося прыжка. Сидорова уже была в такой ситуации на чемпионате мира-2019, и тогда все получилось. А вот в финале Олимпийских игр — не вышло…

Когда призеры плачут

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Красавица Каплина расплакалась после срыва на олимпийской дистанции в скалолазании

Мы уже как-то отвыкли от картины, когда серебряные призеры Олимпиады плачут, но не от радости. Анжелика рыдала на плече у своего тренера Светланы Абрамовой. Это был тот случай, когда второе место воспринималось однозначно как поражение.

Потом Сидорова вроде бы успокоилась и бегала по стадиону с флагом ОКР. Но тут нужно знать Анжелику: эмоции на публику — это вообще не про нее. Вся боль выплеснется вечером в Олимпийской деревне. А пока она будет изо всех сил стараться поверить, что олимпийское серебро — это тоже круто. А ведь на самом деле так и есть. Чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады — разве это плохо?

Если кто и заслужил награду Игр не только карьерой, но и всей своей человеческой сутью, то это точно Сидорова. А еще ее тренер Светлана Абрамова — она фактически тащит на себе российские прыжки с шестом весь последний олимпийский цикл. Кто еще мог в отсутствие международных стартов придумать и организовать целую серию турниров внутри России? Такого больше ни в одной другой дисциплине не было.

Они с Анжеликой работают с детства спортсменки. Это тот редкий случай, когда результаты растут, а трогательная близость между спортсменкой и тренером остается. Без Абрамовой этой медали бы точно не было. И пусть пока только серебро, но реакция Анжелики говорит лучше всяких слов: золото было возможно и близко. И еще обязательно будет!