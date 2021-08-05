Олимпийскую чемпионку из Ямайки забанили в соцсети за публикацию собственного победного забега
МОК жалуется на нарушение авторских прав на трансляцию.
МОК жалуется на нарушение авторских прав на трансляцию.
Ямайскую бегунью Элейн
Сообщается, что всеми правами на контент с Олимпиады обладает лишь Международный олимпийский комитет, который, в свою очередь, предоставляет эксклюзивные права на трансляцию вещательным компаниям, так что любые неавторизованные ролики автоматически удаляются из соцсетей. В МОК рассказали, что атлеты могут делиться лишь тем контентом, который предоставляют вещательные компании, пишет Reuters.
После широкой огласки инцидента спортсменке разблокировали учетную запись, но ее ролик
Напомним, что Элейн