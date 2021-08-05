Олимпийскую чемпионку из Ямайки забанили в соцсети за публикацию собственного победного забега

Ямайскую бегунью Элейн Томпсон-Херу, которая на Олимпиаде в Токио завоевала две золотые медали, заблокировали в Instagram за нарушение авторских прав — спортсменка опубликовала в соцсети короткий ролик со своим победным забегом.

Сообщается, что всеми правами на контент с Олимпиады обладает лишь Международный олимпийский комитет, который, в свою очередь, предоставляет эксклюзивные права на трансляцию вещательным компаниям, так что любые неавторизованные ролики автоматически удаляются из соцсетей. В МОК рассказали, что атлеты могут делиться лишь тем контентом, который предоставляют вещательные компании, пишет Reuters.

После широкой огласки инцидента спортсменке разблокировали учетную запись, но ее ролик все-таки удалили.