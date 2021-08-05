Российский легкоатлет Шкуренев считает, что значимость Олимпиады переоценена

Россиянин Шкуренев на Играх в Токио в четверг занял восьмое место в соревнованиях по десятиборью.

«Можете закидать меня камнями, но для меня Олимпиада — обычный старт, в ней нет ничего такого. Быть может, ее так превозносят, потому что она редко проходит? Но здесь те же самые соперники. Не было такого, что кто-то не приехал, потому что испугался Олимпиады», — сказал Шкуренев.

«Нет такого, что надо показать себя именно на этом старте, важен каждый старт — чемпионат мира, Европы, Олимпиада и даже чемпионат области, — добавил он. — Я не вижу разницы, я рад любой медали, будь то награда чемпионата Европы или области. Не то что я не хочу завоевать эти медали, просто я еду на соревнования показать свой результат, это ни от кого не зависящий фактор. Если я не смог, то виноват в этом только я».