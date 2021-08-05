Путин поздравил Завура Угуева с победой на Олимпиаде
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского спортсмена Завура Угуева, завоевавшего золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе.
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского спортсмена Завура Угуева, завоевавшего золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе.
«Двукратный чемпион мира, призер самых престижных турниров, вы выиграли первое в своей спортивной карьере олимпийское золото. Уверенно подтвердили высокий уровень мастерства, продемонстрировали выдержку и силу воли, которым не смогли противостоять даже опытные, именитые соперники», — говорится телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
В четверг 26-летний Завур Угуев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В финале он победил представителя Индии Кумара Рави со счетом 7:4.