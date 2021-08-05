«Всю последнюю неделю хотела плакать». Сидорова — о серебре и дороге в Токио-2020
Интервью
Интервью
Анжелика Сидорова — первый легкоатлет из России, который завоевал медаль на этой Олимпиаде. При этом в ее глазах не счастье, а слезы. Она была очень близка к заветной победе.
— У меня огромное количество смешанных эмоций, — выдохнула в
— Вы долго лежали в секторе перед последней попыткой. Так настраивались?
— Хотелось немного отдохнуть. Ритм пошел очень быстрый. Практически все девочки выбыли, и нам приходилось делать попытку за попыткой. Это непросто даже физически.
— После 4,85 м с первой не было мыслей: это победа?
—
— Просто у нас — были.
— Да я даже подумать ни о чем не успела — сразу за мной эти 4,85 прыгнули еще два человека. После этого я поняла: вот теперь начинается настоящая борьба.
— 4,90 от американки не стали сюрпризом?
— Ее прыжки я не видела, но прекрасно знала: она — супербоец. И точно не опустит руки так просто, ни за что не сдастся.
— Долго говорили с тренером Светланой Абрамовой после окончания соревнований. О чем?
— Она сказала, что очень меня любит и гордится. И что я сегодня сделала все, что могла.
— Ваши слезы были
—
— Давление?
— Я старалась делать вид, что его нет. Не заходила в соцсети, хотела абстрагироваться. Мне от самой себя волнения хватало.
— Кому посвящаете эту медаль?
— А можно себе? Такой долгий путь был сюда. Я горжусь собой, что смогла собраться и так начать.
— Если оставить за скобками серебро, какое самое большое впечатление от Токио-2020?
— Олимпийская деревня. Я просто в шоке от того, как там круто. Вот едешь в лифте — и туда заходят сразу восемь олимпийских чемпионов. Наших! Гимнасты. И они, как все, с медалями. Ты такой: «Что?! Вы такие крутые!».
Я там чуть с ума не сошла. Там олимпийские чемпионы повсюду. Просто ходят рядом, желают удачи, поддерживают. Фантастика!
— Вяхирева была в приятном шоке, когда увидела в деревне Луку Дончича. С кем из жителей деревни хотели бы сфоткаться вы?
— Да много с кем! С ходу сложно сказать. Но вот гимнастов после их ошеломительного выступления я очень хотела встретить. Это очень яркий момент!
— Видели их выступление?
— Да я все пропустила! Легко же перегореть. Особенно когда болеешь за своих. Вот приеду — и засяду: сначала всю легкую атлетику пересмотрю, потом остальное.
— А по карьере: что дальше?
— Я не знаю. Вообще не представляю. Допрыгаю этот сезон, а потом будет видно.
— Может, в сегодняшнем серебре есть хотя бы
— Это еще три года. А с каждым сезоном все сложнее и сложнее. Поэтому — посмотрим…
Владимир Иванов
Наталья Марьянчик