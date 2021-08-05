Наши волейболисты — огонь! Теперь и пляжники в финале: Красильников/Стояновский зачехлили топовых катарцев
Историческое достижение.
Историческое достижение.
Изначально на Олимпиаду в Токио отобрались три пары пляжников из России: действующие чемпионы мира Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, а также призеры чемпионата Европы Надежда Макрогузова и Светлана Холомина и Константин Семенов и Илья Лешуков. Шансы на борьбу за медали у всех волейболистов были запредельные, но до полуфинала добрались лишь Красильников и Стояновский. Девушки выбыли в 1/8, а Семенов и Лешуков не смогли преодолеть сито четвертьфинала.
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С первых же розыгрышей было видно, что дуэт из России выглядит собраннее. Юнуссе и Тижан никак не могли наладить отношения с сеткой: касались ее и атаковали не на сторону соперников — 5:3. После этого Стояновский еще и подал навылет — 6:3. Тем не менее катарцы сравняли (7:7) и сделали это еще один раз по ходу сета — 13:13. Наши же растеряли задел в два мяча перед своим перерывом — 13:14. Все изменила ошибка Шерифа — 15:15. После этого начались качели, которые продолжались до сетбола. Первыми заработали его мы — 20:19. С реализацией помогли оппоненты, выбросив мяч на сетку — 21:19.
Примерно таким же получился и второй сет. Мы повели с брейком — 6:4. Затем удалось увеличить задел, когда катарцы пульнули мяч в аут — 10:7. На перерыв, правда, снова ушли с минимальным преимуществом, которое было и в первой партии — 11:10. Постепенно россияне вернули себе уверенность (13:11), видя, что Юнуссе и Тижан находятся не в своих лучших кондициях — 16:13. Соперники снова не ладили с сеткой, а также продолжали ошибаться в атаке и на подачах — 17:20. Для выхода в финал Красильникову и Стояновскому понадобился один матчбол из трех — 21:17.
Этот успех стал для России историческим. До Красильникова и Стояновского никому в истории нашего пляжного волейбола не удавалось добираться до финала Олимпийских игр. Да и медалей у нас тоже никогда не было. Парни же гарантировали себе серебро, хотя точно выйдут бороться за победу. Им постараются помешать сделать это норвежцы Андреас Мол и Кристиан Серум (были третьими на чемпионате мира-2019). Именно они не пустили в полуфинал Лешукова и Семенова. Решающий матч состоится 7 августа в 5:30 по Москве.
Виктория Дмитриева