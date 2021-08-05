Наши волейболисты — огонь! Теперь и пляжники в финале: Красильников/Стояновский зачехлили топовых катарцев

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
34
24
16
2США
29
35
27
5Россия
16
22
20
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Скалолазание
Многоборье. Мужчины. Итог
Альберто Гинес Лопес
Натаниэль Коулман
Якоб Шуберт
Результаты
Легкая атлетика
Десятиборье. Мужчины. Итог
Дамиан Уорнер
Кевин Майер
Эшли Молоуни
Результаты
Легкая атлетика
Семиборье. Женщины. Итог
Нафиссату Тьям
Анук Феттер
Эмма Остервегель
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Рисако Каваи
Ирина Курочкина
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Валерия Коблова
Эвелина Николова
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Стивен Гардинер
Энтони Хосе Самбрано
Кирани Джеймс
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хонгорзул Болдсайхан
Хелен Марулис
Результаты
Карате
до 55 кг. Женщины. Финал
Ивет Горанова
Анжелика Терлюга
Результаты
Карате
до 67 кг. Мужчины. Финал
Стивен да Коста
Эрай Самдан
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Финал
Хасан Язданичарати
Дэвид Тэйлор
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Майлз Амине
Дипак Пуния
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Джавраил Шапиев
Артур Найфонов
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Финал
Кумар Рави
Завур Угуев
Результаты
Карате
Ката. Женщины. Финал
Сандра Санчес Хайме
Кийоу Шимицу
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Томас Гилман
Реза Атринагарчи
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Мужчины. Итог
Мэттью Уоллс
Кэмпбелл Стюарт
Элия Вивиани
Результаты
Карате
Ката. Женщины. Матч за 3-е место
Вивиана Боттаро
Сакура Кокумаи
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Георги Валентинов
Нурислам Санаев
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Финал
Китай
Япония
Результаты
Карате
Ката. Женщины. Матч за 3-е место
Лау Мо
Дилара Бозан
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Мужчины
23:30скороХодьба 50 км. Мужчины. Финал
Настольный теннис. Мужчины
6.08скороМужчины. Командное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Мужчины
6.08скороМужчины. Командное первенство. Финал
Гольф. Женщины
6.08скороЛичное первенство. Женщины. 3-й раунд
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
6.08скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Предварительные заезды
Пляжный волейбол. Женщины. Матч за 3-е место
6.08скороТина Граудина / Анастасия КравченокаАнук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
6.08скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Предварительные заезды
Гимнастика художественная. Женщины
6.08скороЛичное первенство. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Матч за 3-е место
6.08скороВеликобританияИндия
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
6.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Женщины. Предварительные заезды
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
6.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Предварительные заезды
Футбол. Женщины. Финал
6.08скороШвецияКанада
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
6.08скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Четвертьфинал
Пляжный волейбол. Женщины. Финал
6.08скороМариафе Артачо / Таликва КлэнсиЭйприл Росс / Эликс Клинман
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
6.08скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Волейбол. Женщины. 1/2 финала
6.08скороСербияСША
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
6.08скороСШАСербия
Гимнастика художественная. Женщины
6.08скороЛичное первенство. Женщины. Квалификация
Бокс. Женщины. 1/2 финала
6.08скороЛорен ПрайсНаухка Фонтейн
Водное поло. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
6.08скороLQF1LQF3
18:27 (мск), источник: Sport24

Наши волейболисты — огонь! Теперь и пляжники в финале: Красильников/Стояновский зачехлили топовых катарцев

Историческое достижение.

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Источник: РИА "Новости"

Изначально на Олимпиаду в Токио отобрались три пары пляжников из России: действующие чемпионы мира Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, а также призеры чемпионата Европы Надежда Макрогузова и Светлана Холомина и Константин Семенов и Илья Лешуков. Шансы на борьбу за медали у всех волейболистов были запредельные, но до полуфинала добрались лишь Красильников и Стояновский. Девушки выбыли в 1/8, а Семенов и Лешуков не смогли преодолеть сито четвертьфинала.

В плей-офф россияне уверенно справились с немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером. Именно эту пару Красильников и Стояновский обыграли в финале чемпионата мира 2019 года. Для того, чтобы добиться самого высокого результата в карьере, гарантировав себе медаль, парням предстояло выбить из борьбы лидеров рейтинга Международной федерации (FIVB) из Катара Шерифа Юнуссе и Ахмеда Тижана.

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С первых же розыгрышей было видно, что дуэт из России выглядит собраннее. Юнуссе и Тижан никак не могли наладить отношения с сеткой: касались ее и атаковали не на сторону соперников — 5:3. После этого Стояновский еще и подал навылет — 6:3. Тем не менее катарцы сравняли (7:7) и сделали это еще один раз по ходу сета — 13:13. Наши же растеряли задел в два мяча перед своим перерывом — 13:14. Все изменила ошибка Шерифа — 15:15. После этого начались качели, которые продолжались до сетбола. Первыми заработали его мы — 20:19. С реализацией помогли оппоненты, выбросив мяч на сетку — 21:19.

Примерно таким же получился и второй сет. Мы повели с брейком — 6:4. Затем удалось увеличить задел, когда катарцы пульнули мяч в аут — 10:7. На перерыв, правда, снова ушли с минимальным преимуществом, которое было и в первой партии — 11:10. Постепенно россияне вернули себе уверенность (13:11), видя, что Юнуссе и Тижан находятся не в своих лучших кондициях — 16:13. Соперники снова не ладили с сеткой, а также продолжали ошибаться в атаке и на подачах — 17:20. Для выхода в финал Красильникову и Стояновскому понадобился один матчбол из трех — 21:17.

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Этот успех стал для России историческим. До Красильникова и Стояновского никому в истории нашего пляжного волейбола не удавалось добираться до финала Олимпийских игр. Да и медалей у нас тоже никогда не было. Парни же гарантировали себе серебро, хотя точно выйдут бороться за победу. Им постараются помешать сделать это норвежцы Андреас Мол и Кристиан Серум (были третьими на чемпионате мира-2019). Именно они не пустили в полуфинал Лешукова и Семенова. Решающий матч состоится 7 августа в 5:30 по Москве.

Виктория Дмитриева

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Велодром Идзу
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Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
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Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
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Парк Сиокадзэ
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Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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