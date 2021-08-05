Исинбаева баллотируется на пост главы комиссии спортсменов МОК

Выборы пройдут в пятницу. Конкурентом Исинбаевой будет двукратный бронзовый призер Олимпийских игр финская экс-хоккеиста Эмма Терхо. Фавориткой, по данным Insidethegames, считается Терхо. Победитель голосования сменит на посту главы комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри из Зимбабве и займет ее место в составе исполкома МОК. Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Исинбаева завоевала золото на Играх в Афинах и Пекине, бронзу — на Олимпиаде в Лондоне. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды — на чемпионатах мира в помещении. По разу Исинбаева выигрывала чемпионат Европы и чемпионат Европы в помещении. В августе 2016 года она завершила спортивную карьеру.