«Слезно просила…» Украинская легкоатлетка раскритиковала чиновников

«Я сделала все зависящее от себя. Единственное, я считаю, что должен быть тренер. Это прыжки с шестом, это у каждого индивидуально, и никто не смог бы мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера, до сих пор я не услышала ответа ни от кого. Я просила, говорила, что мне нужен тренер, я готова… Тренер знает меня от А до Я. Мы 15 лет вместе и мне очень сильно не хватало его», — заявил Килипко в интервью телеканалу «UA:Первый» в четверг.

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По ее словам, также украинские организаторы не обеспечили присутствие личного тренера второй прыгуньи от Украины Яны Гладийчук.

«Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. По каким критериям это делается. Я три раза слезно просила, что мне нужен тренер, возьмите. Хорошо, это потом, то не мы решаем, то не тот решает, то еще что-то», — сказала она.