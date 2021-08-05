«Слезно просила…» Украинская легкоатлетка раскритиковала чиновников

«Я сделала все зависящее от себя. Единственное, я считаю, что должен быть тренер. Это прыжки с шестом, это у каждого индивидуально, и никто не смог бы мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера, до сих пор я не услышала ответа ни от кого. Я просила, говорила, что мне нужен тренер, я готова… Тренер знает меня от А до Я. Мы 15 лет вместе и мне очень сильно не хватало его», — заявил Килипко в интервью телеканалу «UA:Первый» в четверг.
По ее словам, также украинские организаторы не обеспечили присутствие личного тренера второй прыгуньи от Украины Яны Гладийчук.
«Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. По каким критериям это делается. Я три раза слезно просила, что мне нужен тренер, возьмите. Хорошо, это потом, то не мы решаем, то не тот решает, то еще что-то», — сказала она.
«Нет тренера — я стала пятой. А могла прыгнуть намного лучше. От себя зависящее я все сделала… Ты убиваешь себя, тренируется сколько лет, сколько всего откладываешь, а потом едешь просто и остаешься в секторе одна. Я вышла на разминку, на трибуне ни одной души из Украины. У всех тренеры сидят, а я одна разминаюсь. Спустя полчаса, видите ли, соизволили прийти. Но особо мне это ничего не дает, так как толку ноль ни от кого», — сказала спортсменка.