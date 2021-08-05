Батюм не пустил Дончича в финал Олимпиады. Лука не решился завершить последнюю атаку

Олимпиада-2020. Баскетбол. Мужчины. Полуфинал

Франция — Словения — 90:89 (27:29, 15:15, 29:21, 19:24)

Франция: Де Коло (25 + 7 подборов), Фурнье (23), Луваву-Кабарро (15), Гобер (9 + 16 подборов).

Словения: Тоби (23 + 8 подборов), Препелич (17), Дончич (16 + 10 подборов + 18 передач).

На этой Олимпиаде Лука Дончич был несколько раз близок к тому, чтобы сделать трипл-дабл. Например, в матчах с Аргентиной и Германией не хватало всего по два подбора. В полуфинальной игре с Францией Лука все-таки добился своего, став всего третьим игроком в истории с таким показателем. Ранее трипл-дабл удавалось сделать Сергею Белову на Играх в Монреале-1976 и Леброну Джеймсу в Лондоне-2012. У обоих этих великих баскетболистов есть титул олимпийских чемпионов, Лука же, похоже, упустил свой главный шанс выиграть золото Игр.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSMdrEdruRJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FIBA (@fiba)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не только Дончич

Хотя удача ему и благоволила. Сначала он без своего звездного партнера — Горана Драгича — затащил сборную на Игры в Токио. В олимпийской квалификации в Каунасе словенцы выиграли тяжелейший финал у хозяев паркета, которых поддерживал полный зал. В Токио же словенцы играли уже без давления. Зрителей на трибунах не было, а глобального успеха от них никто не ждал. Без Драгича и топового тренера (на победном Евробаскете-2017 команду возглавлял Игор Кокошков) Словения не рассматривалась даже в качестве фаворита своей группы, куда также попали опытные команды Аргентины и Испании.

Но в играх с этими сборными словенцы показали, что их команда зависит от Дончича, но есть и другие игроки, способные решать исходы матчей. С аргентинцами круто сыграл Клемен Препелич, с Испанией самым результативным игроком встречи стал Влатко Чанчар (22 очка). В четвертьфинале с Германией суперигру выдал экс-защитник «Химок» Зоран Драгич (27 очков), а натурализованный американец Майк Тоби позволил справиться с топовыми большими соперника. Словенцы выиграли у немцев с преимуществом «+24», не затратив много сил.

Накануне полуфинала главный тренер французов Венсан Колле заявил, что игра против Дончича — ключевой момент полуфинала, а форвард «Трехцветных» Николя Батюм пошутил, что для того, чтобы сдержать защитника «Далласа», нужно выпустить против него Кавая Ленарда.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSGTXnGrB3p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Zoran Dragić (@zoki_dragic)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Огненная концовка

Дончича держали очень плотно, в том числе на дугу вытягивался центровой Руди Гобер — трижды лучший защищающийся игрок НБА. Находясь под такой опекой, Лука показал не лучший процент реализации: 3/9 — средних бросков и 2/9 — трехочковых. В итоге он сосредоточился на том, чтобы раздать передачи своим партнерам. К концу матча на счету защитника значилось 16 передач — второй результат в истории Игр. Тоби, Яка Блажич и особенно Препелич отлично открывались под гениальные пасы Луки, но в целом Франция выглядела гораздо более разнообразно в нападении.

Все-таки у французов подобрался очень мощный состав — Гобер, Фурнье, Де Коло, Батюм, Эртель, Луваву-Кабарро… Эти парни уже разобрали США на групповом этапе. Казалось, что и со словенцами звездный десант Колле справится без нервов, но избежать огненной концовки не получилось.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSMQhL1r6tO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSMQhL1r6tO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSMQhL1r6tO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FIBA (@fiba)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За 56 секунд до финальной сирены Луваву-Кабарро забил «треху» после передачи Гобера, и преимущество Франции выросло до «+5». После тайм-аута Фурнье сфолил на Препеличе, и защитник «Валенсии» точно исполнил один штрафной (90:86). После этого Фурнье взял мяч и допустил фол в нападении. Препелич тут же наказал французов дальним попаданием (90:89). До конца оставалось играть 30 секунд, и словенцы решили сфолить на Де Коло. Все любители Евролиги знают, что с линии Нандо не промахивается, но в этот раз он непостижимым образом смазал оба броска. За 21 секунду до конца подбор взял Дончич и повел свою команду в последнюю атаку.

Все ждали, что лидер решит судьбу эпизода в своем коронном проходе. Забьет из-под кольца или найдет фол, а потом выведет Словению в финал с линии штрафных. Но Дончич не решился атаковать сам, а отдал Препеличу. Проводивший прекрасный матч Клемен пошел под кольцо, но его лэй-ап смачно заблокировал Николя Батюм. Великолепный блок-шот, который войдет в историю баскетбола.

Франция отправляется в финал, где их ждет США. Словения поборется за бронзу с Австралией.